In der Gruppenphase der WM in Katar kriegt es Portugal heute mit Südkorea zu tun. SPOX bietet das Spiel im Liveticker zum Mitlesen an.

Portugal steht bereits fix im Achtelfinale, jedoch gibt es noch die Tabellenführung zu verteidigen. Dafür genügt gegen Südkorea heute schon ein Unentschieden. SPOX tickert die Partie zwischen Portugal und Südkorea live mit.

Südkorea vs. Portugal: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während Cristiano Ronaldo und Portugal bereits fix im Achtelfinale sind, muss Südkorea gewinnen, um überhaupt noch Chancen auf ein Weiterkommen zu haben. Dafür muss Uruguay im Parallelspiel gegen Ghana gewinnen - jedoch nicht zu hoch, da die Tordifferenz bei Punktegleichheit entscheidet. Die Asiaten haben im Vergleich mit Uruguay aktuell um ein Tor die bessere Differenz. Portugal darf sich jedoch auch nicht zu weit zurücklehnen, da sie im schlimmsten Fall noch die Tabellenführung verlieren könnten und im Achtelfinale dann höchstwahrscheinlich auf Brasilien treffen würden.

Vor Beginn: Die Partie findet im Education City Stadium in Al-Rayyan (Katar) statt. Um 16 Uhr wird das Duell angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Gruppenspiel zwischen Südkorea und Portugal.

© getty Für Cristiano Ronaldo bietet das Turnier in Katar die letzte Möglichkeit, mit Portugal noch Weltmeister zu werden.

Südkorea vs. Portugal: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Südkorea und Portugal ist eine von insgesamt 16 Begegnungen, die während der WM nur bei MagentaTV zu sehen sind. Die ARD und das ZDF sind für dieses Spiel nämlich nicht im Einsatz. Bei MagentaTV wird neben dem Einzelspiel noch eine Konferenz mit dem Parallelspiel angeboten. Egal, ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen ist ein Abonnement Voraussetzung.

