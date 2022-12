Vom Klang der Partie wohl das spannendste Duell im Achtenfinale der WM 2022 in Katar: Portugal trifft am heutigen Dienstagabend auf die Schweiz. Alle Infos zur Übertragung und wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, gibt es hier bei SPOX.

Die letzte Achtelfinalpaarung der WM 2022 in Katar hat für alle Fußballfans einen echten Leckerbissen parat: Portugal trifft am Dienstabend, 20.00 Uhr, im Lusail Iconic Stadium auf die Schweiz. Beide Teams zogen mit jeweils sechs Punkten in die Vorschlussrunde ein. Portugal allerdings wurde Gruppensieger in der Gruppe H, während die Schweiz hinter Brasilien Zweiter der Gruppe G wurde.

Portugal konnte sich allerdings schon nach dem zweiten Spieltag sicher sein, sich für die Runde der letzten 16 zu qualifizieren. Nach dem 2:0 gegen Uruguay war das Weiterkommen schon in trockenen Tüchern. Die Schweiz musste länger zittern: Erst durch den knappen 3:2-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Serbien konnte die Qualifikation gesichert werden. Das Spiel wurde überschattet von Provokationen und Ausschreitungen.

Wer kann sich in diesem europäischen Duell durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen? Wie Ihr live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Jubel nach der Gruppenphase: Mit dem 3:2-Sieg gegen Serbien qualifizierten sich die Eidgenossen fürs Achtelfinale.

WM 2022 - Portugal vs. Schweiz, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte für die Achtelfinalpartien liegen unter anderem bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Die beiden Rundfunkanstalten zeigen die Turniertage immer im Wechsel. Zum Abschluss der Runde der letzten 16 ist die ARD verantwortlich. Ab 18:30 Uhr meldet sich das Moderatorenteam von Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger live aus Katar. Kommentator Gerd Gottlob übernimmt zum Anpfiff das Mikrofon. Unter sportschau.de gibt es das Spiel zudem kostenfrei im Livestream.

Im Pay-TV überträgt MagentaTV die Partie. Um 19.15 Uhr starten die Vorberichte. Um 19.50 Uhr geht es live ins Stadion zum Anpfiff des Spiels. Im Livestream läuft die Partie in der MagentaTV-App.

WM 2022 - Portugal vs. Schweiz, Übertragung: Achtelfinale heute im Livestream

Nicht zuhause? Auch im Livestream könnt Ihr nicht dabei sein? Eine weitere Chance habt Ihr noch. Im SPOX-Liveticker könnt Ihr das Spiel ebenfalls verfolgen. Ihr verpasst dort garantiert keine spielentscheidende Szene.

Hier geht es direkt zum Liveticker des Spiels Portugal vs. Schweiz.

WM 2022 - Portugal vs. Schweiz: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Portugal vs. Schweiz

Portugal vs. Schweiz Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 6. Dezember 2022

6. Dezember 2022 Anstoß: 20.00 Uhr MEZ

20.00 Uhr MEZ Ort: Lusail Iconic Stadium, Lusail (Katar)

Lusail Iconic Stadium, Lusail (Katar) TV: ARD, MagentaTV

Livestream: sportschau.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

