Portugal möchte offenbar José Mourinho zum neuen Nationaltrainer machen

Startrainer José Mourinho ist offenbar ein Kandidat für den Posten des portugiesischen Nationaltrainers, sollte Fernando Santos entlassen werden. Das berichtet die italienische Zeitung Corriere dello Sport.

Portugal war bei der WM in Katar im Viertelfinale am Überraschungsteam Marokko gescheitert. Unmittelbar nach dem Aus hatte Santos bereits angekündigt, nicht zurücktreten zu wollen. "Ich habe bereits mit dem Verbandspräsidenten gesprochen. Wenn wir nach Portugal zurückkehren, werden wir mit Ernsthaftigkeit und in aller Ruhe über meinen Vertrag reden. Rücktritt gehört nicht zu unserem Vokabular", sagte der 68-Jährige, der Portugal 2016 zum EM-Titel geführt hatte.

Allerdings könnte ihm die Entscheidung vom Verband abgenommen werden, trotz Vertrages bis 2024. Laut dem Bericht soll Mourinho sogar die Möglichkeit gegeben werden, gleichzeitig zu seinem Posten als Nationaltrainer auch Coach der AS Rom zu bleiben und eine Doppelfunktion auszuüben. Hierbei müssten die Giallorossi allerdings mitspielen.

Als weiterer Kandidat auf den Posten wird Portugals U21-Trainer Rui Jorge genannt. Auch Spanien hatte sich zuvor für die Lösung aus dem eigenen Hause entschieden und U21-Coach Luis de la Fuente als Nachfolger von Luis Enrique installiert.

Die nächste Länderspielperiode steht im März 2023 an, bis dahin sollte eine Entscheidung gefallen sein. Mourinhos Vertrag in der ewigen Stadt läuft noch bis 2024.