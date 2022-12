Die Niederlande und die USA bestreiten heute das erste Achtelfinalspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar beginnt heute die K.o.-Phase. Zum Auftakt der Achtelfinalrunde stehen sich die niederländische und die US-amerikanische Nationalmannschaft gegenüber. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

WM 2022 - Niederlande vs. USA: Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Endlich stehen die Niederländer wieder in einem WM-K.o.-Spiel, das bislang letzte war nämlich das Spiel um Platz 3, das sie in Brasilien 2014 gegen den Gastgeber mit 3:0 gewannen. Für das Turnier in Russland 2018 konnte sich die Elftal nicht qualifizieren, nun ist man wieder zurück auf der größten Bühne im Fußball. Es geht gegen die US-Amerikaner, die wie der Vizeweltmeister von 2010, ihre Gruppe ohne Niederlage meisterten.

Vor Beginn: Es ist das erste von zwei Achtelfinalpartien am heutigen Samstag und geht um 16 Uhr deutscher Zeit im Khalifa International Stadium (Al-Rayyan) los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinalspiel bei der WM in Katar zwischen den Niederlanden und den USA.

WM 2022 - Niederlande vs. USA: Achtelfinale heute im TV und Livestream

Das Spiel Niederlande vs. USA ist heute einzig und alleine bei MagentaTV zu sehen. Da die ARD heute erst später beim zweiten Achtelfinalspiel im Einsatz ist, braucht Ihr also ein Abonnement für MagentaTV, wollt Ihr keine Spielszene verpassen.

WM 2022 - Niederlande vs. USA: Achtelfinale, Voraussichtliche Aufstellungen

Niederlande: Noppert - J. Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, F. de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay

Noppert - J. Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, F. de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay USA: Turner - Dest, Carter-Vickers, Ream, A. Robinson - T. Adams - Musah, McKennie - Weah, Pulisic - Sargent

WM 2022: Das Achtelfinale im Überblick

Datum Team A Team B Anpfiff Samstag, 3. Dezember Niederlande USA 16 Uhr Samstag, 3. Dezember Argentinien Australien 20 Uhr Sonntag, 4. Dezember Frankreich Polen 16 Uhr Sonntag, 4. Dezember England Senegal 20 Uhr Montag, 5. Dezember Japan Kroatien 16 Uhr Montag, 5. Dezember Brasilien Südkorea 20 Uhr Dienstag, 6. Dezember Marokko Spanien 16 Uhr Dienstag, 6. Dezember Portugal Schweiz 20 Uhr