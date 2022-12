WM 2022: Lionel Messis Hotelzimmer in Katar soll in Museum umgewandelt werden

Nach seinem WM-Triumph wird Lionel Messi in Katar eine besondere Ehre zuteil. So soll sein Hotelzimmer in ein Museum umgewandelt werden.

Das Hotelzimmer, das Lionel Messi mit seinem Freund Sergio Agüero vor dem Triumph im WM-Finale gegen Frankreich geteilt haben soll, wird keine Gäste mehr beherbergen, wie die katarische Nachrichtenagentur QNA bestätigt. Stattdessen ist geplant, den Bereich in ein Mini-Museum umzuwandeln, in dem die Habseligkeiten des Stars von Paris Saint-Germain für Studenten und Besucher ausgestellt werden.

"Das Zimmer des argentinischen Nationalspielers Lionel Messi wird unverändert bleiben und nur für Besucher und nicht zum Wohnen zur Verfügung stehen", sagte Hitmi al Hitmi, Direktor für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Universität Katar, der katarischen Zeitung Al Sharq: "Messis Hab und Gut wird ein Vermächtnis für Studenten und künftige Generationen und ein Zeugnis für die großen Leistungen sein, die Messi während der Weltmeisterschaft vollbracht hat."

Mit dem denkwürdigen Sieg über Frankreich im Finale 2022 krönte sich Argentinien in Katar zum dritten Mal zum Weltmeister. Messi darf sich nach seinem ersten WM-Triumph über eine verlängerte Pause freuen. Wie PSG-Trainer Christophe Galtier verriet, wird der 35-Jährige erst Mitte Januar wieder für seinen Klub auflaufen.