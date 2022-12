Im Fußballgeschäft wird oft vergessen, dass hinter dem schillernden Fußballstar ein ganz normaler Mensch steckt. Besonders wenn es um den wohl besten Spieler aller Zeiten geht: Lionel Messi. Die wichtigsten Infos zu Frau, Kinder und Familie von La Pulga gibt es hier.

Lionel Messi wirkt auf dem Platz wie ein bescheidener, zurückhaltender und fast schon schüchterner Mensch. Fast sein ganzes Fußball-Leben verbrachte Messi beim FC Barcelona, ehe er unter Tränen zu PSG wechselte.

Auch im Privatleben ist Messi auf Kontinuität bedacht, wenn man auf seine Beziehung zu seiner Frau und Familie blickt.

Lionel Messi privat: Frau, Kinder, Familie

Seine Ehefrau Antonella Roccuzzo lernte der 35-Jährige schon 2007 kennen. Sie war seine große Jugendliebe. Mittlerweile sind die beiden seit 15 Jahren ein Paar und immer noch glücklich liiert. Messi lernte die heute 34-Jährige in ihrer Heimatstadt Rosario, einer argentinischen Großstadt, kennen.

© getty Lionel Messi besitzt starken Rückhalt: Seine Familie ist immer mit dabei, auch bei der WM 2022 in Katar.

Die Argentinierin ist die Cousine eines guten Jugendfreundes von Messi. Nach zwei Jahren heimlicher Liebschaft machten die beiden ihre Partnerschaft öffentlich. Während Messi sich beim FC Barcelona zu einem der besten Spieler entwickelte, studierte Antonella Roccuzzo in Argentinien Odontologie, eine Variante der Zahnmedizin. Schließlich verließ sie Argentinien und zog nach Barcelona.

Lionel Messi privat: Frau, Kinder, Familie - Persönliche Auszeichnungen

Auszeichnung Wie oft gewonnen? Saisons/Jahre FIFA Ballon d'Or 5 2009-2012, 2015 Argentinischer Fußballer des Jahres 10 2005, 2007-2013, 2015-2016 Bester Spieler der WM 1 2014 FIFA Mannschaft des Jahres 10 2007-2016 Argentiniens Top-Elf aller Zeiten 1 Seit 2015 UEFA Team des Jahres 8 2008-2012, 2014-2016 UEFA Tor des Jahres 3 2006/07, 2014/15, 2015/16 Bester Spieler der Primera Division 6 2009-2013, 2015

Im Jahr 2012 kam der erste Sohn der beiden zur Welt. Sein Name ist Thiago Messi. Nur drei Jahre darauf kam Mateo Messi zur Welt. 2017, im zehnten Jahr ihrer Beziehung, heirateten die beiden mit rund 260 Gästen in einem Casino in Rosario.

Im Jahr 2018 erblickte der bisher letzte Sohn des Ausnahmekönners das Licht der Welt und komplettierte die Familie. Ciro Messi ist mittlerweile vier Jahre alt. Die kleine Familie wird fleißig von Antonella Roccuzzo abgelichtet und auf ihren Instagram-Kanal veröffentlicht. Strandurlaub, Fußballstadion oder im heimischen Wohnzimmer. Die Kamera ist immer dabei.

Die drei Söhne geben vielen Fußballfans und Messi-Liebhaber Hoffnung auf einen annähernd so talentierten Nachfolger aus seiner Familie. Vater-Sohn-Duos gibt es ja so einige im Fußball.

Frau : Antonella Roccuzzo (34)

: Antonella Roccuzzo (34) Kinder: Thiago Messi (10), Mateo Messi (7), Ciro Messi (4)

Lionel Messi privat: Frau, Kinder, Familie - Seine Trophäensammlung

Lionel Messi: Nationale Titel

Wettbewerb Anzahl Titel Saisons/Jahre Primera Division 8 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16 Copa del Rey 5 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17 Supercopa de Espana 6 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 Ligue 1 1 2021/22

Lionel Messi: Internationale Titel