WM 2022: Kylian Mbappé mit eindringlicher Ansprache an seine Kollegen im Finale

Kylian Mbappé wollte das WM-Finale gegen Argentinien nicht kampflos abgeben. Deshalb richtete er in der Pause eindringliche Worte an das Team.

Kylian Mbappé hat sich in der Halbzeit des WM-Finales gegen Argentinien mit eindringlichen Worten an seine französischen Teamkollegen gewandt. Das zeigt eine Dokumentation des französischen Fernsehsenders TF1. Zum Zeitpunkt der Ansprache lag Titelverteidiger Frankreich 0:2 hinten.

Mbappé wandte sich in der Kabine mit folgenden Worten an seine Mannschaftskollegen: "Das ist ein WM-Finale, das ist das Spiel unseres Lebens. Schlechter kann es sowieso nicht mehr werden. Lasst uns zurück aufs Feld gehen, entweder wir lassen sie spielen oder wir tun es. Wir legen mehr Intensität rein, wir gehen in die Zweikämpfe und wir machen etwas anderes, Jungs. Es ist ein WM-Finale! Sie haben zwei Tore geschossen, wir liegen zwei Tore zurück. Wir können aber zurückkommen! Leute, so etwas gibt es nur alle vier Jahre."

Die Worte des Frankreich-Torjägers zeigten Wirkung. Die Équipe Tricolore brachte das Spiel nach zwei Mbappé-Toren noch in die Verlängerung. In dieser glich der Star von PSG einen erneuten Rückstand per Strafstoß aus. Im Elfmeterschießen musste sich Frankreich dann aber dem neuen Weltmeister geschlagen geben.

Mbappé wurde mit acht Toren Torschützenkönig der WM 2022.