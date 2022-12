Harte Kritik an Portugal nach WM-Aus: "Die dümmste Mannschaft, die ich je gesehen habe"

Portugals Traum vom WM-Titel ist vorbei. Nach dem Spiel gegen Marokko gab es durchaus harte Kritik am Europameister von 2016.

Der ehemalige norwegische Nationalspieler Jan Aage Fjörtoft hat nach dem Viertelfinal-Aus gegen Marokko (0:1) deutliche Kritik an der portugiesischen Nationalmannschaft geäußert. "Portugal hatte nur einen Plan A. Die letzten 20 Minuten war es nur noch ein Hin und Her. So etwas will ich nicht sehen. Das war so langweilig", sagte der TV-Experte bei ServusTV. "Das ist die dümmste Mannschaft, die ich je gesehen habe."

Auslöser für die letztgenannte Aussage war ein Eckball kurz vor Schluss, als Portugal auf den Ausgleich drängte und sich trotz starken Kopfballspielern wie Cristiano Ronaldo und Pepe für eine kurze Ausführung entschied.

Portugals Aus gegen Überraschungsmannschaft Marokko war für die Iberer eine große Enttäuschung und wohl auch die letzte Möglichkeit für Altstar Cristiano Ronaldo, der sich mittlerweile auf Instagram zu Wort gemeldet hat, den WM-Pokal zu gewinnen. Auch die Zukunft von Trainer Fernando Santos ist unklar, darüber soll nach der Rückkehr in die Heimat entschieden werden. Es deutet jedoch viel auf eine Neuausrichtung hin.