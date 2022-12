Argentinien und Kroatien bestreiten bei der WM 2022 am heutigen Abend das erste Halbfinalspiel. Doch wer zeigt / überträgt das Weltmeisterschaftsduell heute live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Bei der WM 2022 in Katar wird am heutigen Dienstag, den 13. November, die erste Halbfinalbegegnung ausgetragen. Um 20 Uhr deutscher Zeit kämpfen Argentinien und Kroatien um den Einzug in das Finale bei der Weltmeisterschaft. Als Austragungsort der Partie dient das Lusail Iconic Stadium.

Der Traum vom Weltmeistertitel lebt weiterhin für Lionel Messi. Der Argentinier steht heute zum zweiten Mal mit seinem Land im einem WM-Halbfinale. 2014 zogen Argentinien und Messi ins Finale ein und scheiterten dort im Duell gegen Deutschland. Nach knappen Siegen in der K.o.-Runde gegen Australien und die Niederlande wartet auf die Argentinier am Abend die kroatische Nationalmannschaft.

Für Kroatien war der Halbfinaleinzug nicht weniger nervenaufreibend. Im Achtelfinale gegen Japan und im Viertelfinale gegen Brasilien musste Kroatien jeweils im Elfmeterschießen antreten. Das Team rund um Kapitän Luka Modric behielt in den beiden Duellen die Nerven - die kroatische Nationalmannschaft steht somit vor der zweiten WM-Finalteilnahme in Folge.

Halbfinale bei der WM 2022: Die Duelle im Überblick

Datum Spiel Liveticker 13. Dezember, 20 Uhr Kroatien - Argentinien LIVETICKER 14. Dezember, 20 Uhr Marokko - Frankreich LIVETICKER

Halbfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien heute live im TV und Livestream?

Gleich zwei TV-Sender zeigen am heutigen Dienstagabend das Halbfinale bei der WM 2022 zwischen Argentinien und Kroatien live im TV und Livestream. Im Free-TV überträgt die ARD das WM-Duell, für die Übertragung im Pay-TV zeigt sich MagentaTV zuständig.

Die ARD beginnt heute um 18.50 Uhr mit den Vorberichten zur WM-Partie zwischen Argentinien und Kroatien. Jessy Wellmer moderiert die Sendung für den öffentlich-rechtlichen Sender, Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger sind als Experten im Einsatz. Für die ARD kommentiert Gerd Gottlob die Begegnung. Auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek seht Ihr alternativ Argentinien vs. Kroatien im kostenlosen Livestream.

MagentaTV beginnt im Pay-TV um 19 Uhr mit der Übertragung des Halbfinalduells zwischen Argentinien und Kroatien. Für den Pay-TV-Sender fungiert am Abend Wolff Fuss als Kommentator des WM-Spiels. MagentaTV zeigt das Halbfinale am heutigen Tag ebenfalls live und in voller Länge im Livestream. Den Livestream des Telekom-Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der MagentaTV-App.

Halbfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien heute live im TV und Livestream? - Infos im Überblick

Event: Halbfinale, WM 2022

Halbfinale, WM 2022 Duell: Argentinien vs. Kroatien

Argentinien vs. Kroatien Datum: 13. November

13. November Anpfiff: 20 Uhr

20 Uhr Austragungsort: Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lusail Iconic Stadium, Lusail Übertragung im TV: ARD, MagentaTV

Übertragung im Livestream: ARD, MagentaTV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Halbfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Kroatien heute live im TV und Livestream? - Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch das Halbfinalspiel bei der WM 2022 zwischen Argentinien und Kroatien in einem ausführlichen Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Halbfinale bei der WM 2022, Argentinien vs. Kroatien - Voraussichtliche Aufstellungen

Argentinien muss auf Marcos Acuna und Gonzalo Montiel verzichten. Beide Abwehrspieler fehlen den Gauchos gelbgesperrt.

Argentinien: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - E. Fernandez - de Paul, Mac Allister - Messi - di Maria, Alvarez

E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - E. Fernandez - de Paul, Mac Allister - Messi - di Maria, Alvarez Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic - Modric, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Perisic

