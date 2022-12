Frankreich kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Argentinien im WM-Finale Historisches erreichen und als eine von wenigen Nationen ihren Weltmeistertitel verteidigen. Doch wem gelang das schon einmal in der Geschichte der Weltmeisterschaften? Hier gibt es die Antwort.

Im Fußball gibt es wohl keine prestigeträchtigere Trophäe als die für den Gewinn der Weltmeisterschaft - wenn die Scheinwerfer am hellsten sind und sich Superstars binnen weniger Wochen in Legenden verwandeln. Pele, Diego Maradona, Gerd Müller - sie alle konnten für ihr Land den Weltmeistertitel holen. Zahlreiche Superstars warten immer noch darauf, andere mussten den Traum bereits aufgeben.

Weltmeister zu werden ist bereits schwierig genug, doch den Titel zu verteidigen, ist einige Stufen darüber, was den Schwierigkeitsgrad betrifft.

© getty Frankreich fehlt nur mehr ein Sieg, um die WM-Titelverteidigung perfekt zu machen.

Aber genau das kann Frankreich am Sonntag im Finale gegen Argentinien in Katar erreichen. Die Franzosen stehen nach dem WM-Gewinn 2018 in Russland nun auch in Katar wieder im Finale - und das trotz der Ausfälle von Topstars wie Paul Pogba, N'Golo Kante, Karim Benzema und Lucas Hernandez. Dem Team von Trainer Didier Deschamps steht im Lusail Iconic Stadium um 16 Uhr deutscher Zeit Argentinien um Superstar Lionel Messi gegenüber.

Sollte Frankreich jedoch der Sieg gelingen, würde sich die Equipe Tricolore einem elitären Kreis anschließen - einer Gruppe, die den WM-Titel verteidigen konnte.

Fußball WM: Wer verteidigte schon einmal den WM-Titel?

Was am Sonntag Frankreich vorhat, konnten in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften lediglich zwei Nationen schaffen: Brasilien und Italien. Wer die beiden WM-Titelverteidigungen finden möchte, muss sehr weit in die Vergangenheit zurückblicken. Zuerst ins Jahr 1962, als die brasilianische Nationalmannschaft mit einem damals 21-jährigen Pele zum zweiten Mal hintereinander Weltmeister wurde. Für Brasilien und Pele war es nach 1958 der zweite WM-Titel. 1970 (wieder mit Pele), 1994 und 2002 folgten drei weitere - die Selecao ist heute mit fünf Weltmeisterschaften noch immer die Nation mit den meisten Titeln bei WM-Turnieren.

Nur einen weniger hat Italien, das gemeinsam mit Deutschland auf Rang zwei in der ewigen Liste der Weltmeister liegt. Auch die Squadra Azzurra konnte zwei Weltmeisterschaften in Folge gewinnen. Dies geschah in den 30er Jahren. 1934 - bei der zweiten WM überhaupt - krönte sich Italien zum ersten Mal, bei der darauffolgenden WM im Jahr 1938 triumphierten die Italiener erneut.

© getty Zuletzt gelang die WM-Titelverteidigung der brasilianischen Nationalmannschaft beim Turnier im Jahr 1962.

Argentinien wurde derselbe Erfolg wie Brasilien und Italien zwar nicht zuteil, war jedoch nicht weit entfernt. Nach dem Triumph im Jahr 1986 scheiterten Maradona und Co. im Finale von 1990 an Deutschland, das erst in der 85. Minute durch ein Elfmeter-Tor von Andreas Brehme gewann.

