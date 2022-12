WM 2022: Fan-Chaos vor dem Finale! Menschenmassen sorgen für Panik in der U-Bahn

Vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich ist es am Sonntag zu chaotischen Szenen vor dem Stadion in Lusail gekommen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

In der für die Weltmeisterschaft gebauten U-Bahn, die von Doha zum Final-Austragungsort nach Lusail fährt, hatten sich Fan-Massen an mehreren Bahnhöfen in die Waggons gedrängt.

Laut dem Spiegel brach Panik unter den Fans aus, weil in der Bahn keine Fenster geöffnet waren. Auch zu Zusammenbrüchen sei es gekommen. Die Bild berichtete zudem von weinenden Fans aufgrund von Platzangst.

Die örtliche Behörde griff ein, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Neben einer minutenlangen Sperrung der U-Bahn-Station wurden auch die Rolltreppen außer Betrieb genommen.

Wie französische Medien berichten, waren große Gruppen von Franzosen gezwungen, zwei Haltestellen vor dem Lusail Stadion auszusteigen, weil es technische Probleme mit der Metro gegeben haben soll.