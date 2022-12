Im Finale der WM 2022 kreuzen sich die Wege von Argentinien und Frankreich. Wie sind beide Mannschaften vor dem großen Endspiel besetzt? Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle: SPOX wirft einen Blick auf die Teams.

Beide haben bislang je einmal verloren, das allerdings in der Gruppenphase: Argentinien und Frankreich sind die beiden Nationen, die in der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft in Katar jeweils niemand vom Einzug in das Finale aufhalten konnte.

Wer von ihnen kassiert nun die erste Niederlage nach der Vorrunde und muss seinem Kontrahenten zum Gewinn des WM-Titels gratulieren? Argentinien und Frankreich kämpfen am Sonntag, den 18. Dezember um den goldenen Pokal. Anpfiff im Lusail Iconic Stadium in Lusail ist um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

WM 2022, Finale - Argentinien vs. Frankreich: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Wie sind die beiden Finalisten zu dem großen Duell personell aufgestellt? SPOX befasst sich mit den zur Verfügung stehenden Kadern und nennt voraussichtliche Aufstellungen.

© getty Argentinien mit Lionel Messi und Frankreich mit Kylian Mbappé kämpfen um den WM-Titel.

WM 2022, Finale - Argentinien: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Gewinnt Argentinien anderthalb Jahre nach der Copa América auch den WM-Titel? Wenn nicht, dann wird es wohl kaum personelle Gründe haben. Trainer Lionel Scaloni hat nach aktuellem Stand nämlich keinen Ausfall für das Finale zu erwarten. Angeführt wird das Ensemble von Kapitän Lionel Messi.

Voraussichtliche Aufstellung: Emiliano Martínez - Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martínez - Nahuel Molina, Marcos Acuña - Enzo Fernandez - Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Julian Álvarez

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Emiliano Martinez Aston Villa 23 Franco Armani River Plate 1 Geronimo Rulli FC Villarreal 12 Abwehr Gonzalo Montiel FC Sevilla 4 Nahuel Molina Atletico Madrid 26 German Pezzella Betis Sevilla 6 Cristian Romero Tottenham Hotspur 13 Nicolas Otamendi Benfica Lissabon 19 Lisandro Martinez Manchester United 16 Juan Foyth FC Villarreal 2 Nicolas Tagliafico Olympique Lyon 3 Marcos Acuna FC Sevilla 8 Mittelfeld/Sturm Leandro Paredes Juventus Turin 5 Guido Rodriguez Betis Sevilla 18 Enzo Fernandez Benfica Lissabon 24 Rodrigo De Paul Atletico Madrid 7 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen 14 Alejandro Gomez FC Sevilla 20 Alexis Mac Allister Brighton & Hove Albion 15 Paulo Dybala AS Rom 21 Lionel Messi Paris St. Germain 10 Angel Di Maria Juventus Turin 11 Nicolas Gonzalez AC Florenz 25 Joaquin Correa Inter Mailand 17 Lautaro Martinez Inter Mailand 22 Julian Alvarez Manchester City 9

WM 2022, Finale - Frankreich: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Frankreich-Coach Didier Deschamps greift seit Turnierstart von 26 erlaubten Akteuren nur noch auf 24 Akteure zurück, weil er einerseits für den kurz zuvor verletzt abgereisten Karim Benzema niemanden nachnominierte. Ganz offiziell befindet sich der Kapitän von Real Madrid immer noch im Aufgebot, auch wenn er längst wieder in Spanien weilt.

Zudem verletzte sich Bayern Münchens Lucas Hernández gleich im ersten Spiel schwer, zog sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Sein Bruder Theo (AC Milan) ersetzt ihn auf der linken Abwehrseite. Abgesehen davon stehen der Équipe Tricolore bei der Mission Titelverteidigung alle Spieler zur Verfügung.

Der zuletzt angeschlagene Dayot Upamecano von Bayern könnte wieder in die erste Elf rücken, Ibrahima Konaté dafür auf die Ersatzbank weichen.

Voraussichtliche Aufstellung: Hugo Lloris - Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández - Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Antoine Griezmann - Ousmane Dembelé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé