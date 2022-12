WM 2022: Emiliano Martínez hält Puppe von Kylian Mbappé bei Argentiniens Siegesfeier

Bei Argentiniens Titelparade in Buenos Aires hielt Torwart Emiliano Martínez eine Babypuppe im Arm, auf der Kylian Mbappés Gesicht aufgeklebt war.

Der argentinische Torhüter hat seine Fehde mit dem französischen Stürmer ein weiteres Mal aufflammen lassen, als die Albiceleste ihren dritten WM-Titel in der Heimat feierte.

Bilder zeigen, wie Martínez die Mbappé-Puppe oben auf dem offenen Mannschaftsbus im Arm hält - und zwar genau neben Messi. Martínez hatte den Superstar von Paris Saint-Germain schon in der Kabine direkt nach dem siegreichen Elfmeterschießen im Endspiel aufs Korn genommen. Inmitten der Feierei rief er zu einer "Schweigeminute" auf: "Für Mbappé, der gestorben ist!"

Martínez hatte Mbappé schon vor dem WM-Finale kritisiert und erklärt, der Franzose wisse "nichts über Fußball", als es um dessen Einschätzung der südamerikanischen Fußballnationen ging. Mbappé erzielte im Endspiel war einen Dreierpack, fand sich aber dennoch auf der Verliererseite wieder: Argentinien gewann mit 4:2 im Elfmeterschießen.

Am Boxing Day könnte Martínez schon wieder in der Premier League bei Aston Villa zwischen den Pfosten stehen. PSG hofft auf einen Einsatz von Mbappé im Liga-Duell gegen Strasbourg am 28. Dezember.