Bei der WM in Katar finden heute zwei weitere Achtelfinalspiele statt. Hier bei SPOX bekommt Ihr erklärt, wer die Kämpfe ums Viertelfinale live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die Achtelfinalrunde bei der Weltmeisterschaft in Katar ist zur Hälfte zu Ende, vier von acht Begegnungen müssen also noch absolviert werden. Am heutigen Montag (5. Dezember) wird der erste Teil davon absolviert. Wie schon an den beiden Tagen davor finden auch heute zwei Spiele statt.

Zuerst trifft Japan um 16 Uhr deutscher Zeit im Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) auf Vizeweltmeister Kroatien. Danach, um 20 Uhr, treten im Stadium 974 in der Hauptstadt Doha Rekordweltmeister Brasilien und Südkorea gegeneinander an. Die beiden Sieger der heutigen Achtelfinalpartien stehen sich dann am Freitag im Viertelfinale gegenüber.

Achtelfinale bei der WM 2022: Die heutigen Partien

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte/Ort Sa., 5.12. 16 Uhr Japan Kroatien Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) Sa., 5.12. 20 Uhr Brasilien Südkorea Stadium 974 (Doha)

Achtelfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die Spiele heute live im TV und Livestream?

Für beide Achtelfinalspiele sieht die Übertragungssituation heute identisch aus: Das ZDF kümmert sich um die Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream, MagentaTV bietet die kostenpflichtige Variante an.

Um 15.05 Uhr wird in der "sportstudio live"-Sendung zum ersten Mal über die bevorstehenden Fußballspiele gesprochen, dafür sind im Mainzer Studio Moderator Jochen Breyer sowie die Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker im Einsatz.

Minuten vor Beginn von Japan vs. Kroatien melden sich dann die Kommentatorin Claudia Neumann und Co-Kommentator Hanno Balitsch. Später wird das Kommentatoren-Duo dann gewechselt, Brasilien vs. Südkorea kommentieren dann Béla Réthy und Sandro Wagner.

Dieselben Stimmen hört übrigens auch im Livestream bei zdf.de. Um diesen nutzen zu können, müsst Ihr kein Abonnement haben und auch nichts bezahlen.

Anders sieht es bei MagentaTV aus, der Anbieter der Telekom fordert fürs Nutzen seines Angebots Abo-Zahlungen.

Achtelfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die Spiele heute live im TV und Livestream? Die Spiele im Liveticker

Eine weitere Option, beide Spiele live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinen Livetickern an. Tore, Verlängerungen, Elfmeterschießen, Platzverweise - bei SPOX verpasst Ihr nichts.

Achtelfinale bei der WM 2022: Alle Spiele im Überblick