Heute startet bei der Weltmeisterschaft in Katar die K.o.-Phase, die ersten Achtelfinalpartien stehen an. Wer diese live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Vorrunde bei der Weltmeisterschaft in Katar ist zu Ende, jetzt geht es endlich in die heiße Phase. Am heutigen Samstag, den 3. Dezember, finden die ersten beiden Achtelfinalspiele statt. Um 16 Uhr trifft die niederländische Nationalmannschaft auf das Überraschungsteam aus den Vereinigten Staaten. Absolviert wird das Spiel im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan.

In derselben Stadt steigt dann Stunden später, ab 20 Uhr, das zweite und letzte heutige Achtelfinalspiel zwischen Argentinien und Australien, dieses findet im Ahmed bin Ali Stadium statt.

Achtelfinale bei der WM 2022: Die heutigen Partien

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte/Ort Sa., 3.12. 16 Uhr Niederlande USA Khalifa International Stadium (Al-Rayyan) Sa., 3.12. 20 Uhr Argentinien Australien Ahmed bin Ali Stadium (Al-Rayyan)

Achtelfinale bei der WM 2022, Übertragung heute live: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Was die beiden Achtelfinalspiele heute betrifft, ist erneut MagentaTV der richtige Ansprechpartner. Im Laufe des Turniers werden beim Anbieter der Telekom nämlich alle 64 Spiele live und in voller Länge übertragen, darum auch Niederlande vs. USA und Argentinien vs. Australien. Gratis ist der Zugang zu den Live-Übertragungen jedoch nicht, was Ihr dafür benötigt, ist ein Abonnement, das auch Kosten mit sich bringt.

Auch im Free-TV gibt es heute eine Live-Berichterstattung, das allerdings nur zu dem späteren Duell zwischen Argentinien und Australien - dieses lässt sich dann in der ARD und dort ebenso per Livestream verfolgen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bloß 48 WM-Spiele in ihrem Programm. Eine der 16 Partien, die dort nicht laufen, ist eben Niederlande gegen USA.

In der Runde der letzten 16 sind es insgesamt zwei, die exklusiv von MagentaTV gezeigt werden. Darüber hinaus betrifft das dann auch noch ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei.

Achtelfinale bei der WM 2022, Übertragung heute live: Wer zeigt / überträgt die Spiele im Liveticker?

Auch im Achtelfinale bieten wir bei SPOX zu den Spielen jeweils immer Liveticker zum Mitlesen an. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion, auch wenn Ihr die Bilder dazu nicht seht.

