Reaktionen zum deutschen WM-Protest: "Deutschland sagt, wie es ist"

Das Zeichen der deutschen Nationalmannschaft gegen das WM-Verbot der "One Love"-Binde hat für viel Aufsehen gesorgt. Mit demonstrativ zugehaltenem Mund beim Teamfoto hatten die Spieler vor dem ersten WM-Spiel gegen Japan protestiert. Eine Übersicht der Reaktionen.

The Guardian (England)

"Deutschland sagt, wie es ist. Die Deutschen sind zwar langsam in das Spiel gestartet, waren aber schnell bei ihrem Statement vor dem Anpfiff."

The Mirror (England)

"Eine mächtige Geste und ein klares Statement."

Gazzetta dello Sport (Italien)

"Keine Regenbogenbinde für den deutschen Kapitän, aber eine starke Geste gemeinsam mit seinen Mitspielern."

Kronenzeitung (Österreich)

"Auf die 'One Love'-Kapitänsschleife haben sie verzichtet, dennoch setzten Deutschlands WM-Stars beim Auftakt gegen Japan ein Zeichen. Die DFB-Auswahl sendete damit am Mittwoch sehr offensichtlich ein Zeichen an den Fußball-Weltverband."

Blick (Schweiz)

"Beim Teamfoto halten sie sich die Hand vor den Mund. Ganz nach dem Motto: Unsere Meinung wird zensiert. Ein starkes Zeichen."

De Telegraf (Niederlande)

"Deutschland macht nach dem Verbot der 'One Love'-Binde eine plakative Aussage in Richtung der FIFA."

A Bola (Portugal)

"Auch ohne Armbinde leisten wir Widerstand. Deutschland hält an dem Protest gegen die FIFA fest."

B.T. (Dänemark)

"Deutschland sendet eine klare Botschaft mit dem offiziellen Mannschaftsfoto."