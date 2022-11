Ein wunderbarer WM-Sonntag ist angerichtet. In der deutschen Gruppe E treffen Japan und Costa Rica aufeinander. Alle Infos zur Übertragung des Spiels der WM 2022 in Katar im TV, Livestream und Liveticker, erhaltet Ihr hier bei SPOX.

In Deutschlands Gruppe E sind die Favoritenrollen klar verteilt: Spanien und Deutschland gelten als Top-Favoriten für das Weiterkommen. Japan und vor allem Costa Rica könnten jedoch trotz ihrer Außenseiterrolle überraschen.

Japan hat im ersten Gruppenspiel gegen die DFB-Elf eine herausragende Leistung gezeigt und hat jetzt das Potenzial, die Gruppe E zu überstehen und weiterzukommen. Die Hälfte des japanischen Kaders spielt in einer der Top-5-Ligen. Die Internationalisierung der Samurai Blue scheint zu fruchten. Nun wollen sie auch im zweiten Gruppenspiel gegen Costa Rica überzeugen.

Für Costa Rica verlief die letzte WM 2018 in Russland nicht erfolgreich. Dagegen kann das Team von Trainer Suarez Luis Fernando auf eine historisch starke Weltmeisterschaft 2014 zurückblicken. In Brasilien erreichte Costa Rica das Viertelfinale. Führungsspieler Nummer Eins wird für Costa Rica der ehemalige Real-Madrid- und PSG-Torhüter Keylor Navas werden.

Wie sich die Gruppengegner von Deutschland schlagen werden und ob Japan den Druck auf die Favoriten Spanien und Deutschland hochhalten kann, zeigt sich am heutigen Sonntag um 11 Uhr. Wo Ihr das Spiel Japan vs. Costa Rica in voller Länge verfolgen könnt, verraten wir Euch im Folgenden.

WM 2022 - Japan vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream, und Liveticker

Die Rechtslage bei dieser WM ist bei vielen Spielen unübersichtlich. Deshalb werden wir Euch kompakt zeigen, wo das Spiel wie übertragen wird. Grundsätzlich gilt: Alle Spiele laufen auch und teils exklusiv bei MagentaTV. Für 10 Euro monatlich könnt Ihr dort alle WM-Spiele live und in UHD-Qualität verfolgen.

WM 2022 - Japan vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Pay-TV

Magenta TV besitzt bei der WM 2022 in Katar die Rechte über alle 64 Spiele dieser Weltmeisterschaft. Der Dienst der Telekom ist jedoch kostenpflichtig. Ab 10.50 Uhr schalten sie live nach Katar. Mit dabei sind, neben Kommentator Markus Höhner, Johannes B. Kerner, Sasha Bandermann, Anett Sattler, Jan Henkel und Top-Experte Michael Ballack.

WM 2022 - Japan vs. Costa Rica, Übertragung: Diese Begegnungen zeigt Magenta TV exklusiv

Datum Uhrzeit Begegnung 22. November 11 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien 24. November 13 Uhr Kamerun - Schweiz 26. November 11 Uhr Tunesien - Australien 28. November 11 Uhr Kamerun -Serbien 29. November 16 Uhr Niederlande - Katar oder Ecuador - Senegal* 29. November 20 Uhr Iran - USA oder Wales - England* 30. November 16 Uhr Tunesien - Frankreich oder Australien - Dänemark* 30. November 20 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko oder Polen - Argentinien* 1. Dezember 16 Uhr Kanada - Marokko oder Kroatien - Belgien* 1. Dezember 20 Uhr Japan - Spanien 2. Dezember 16 Uhr Südkorea - Portugal oder Ghana - Uruguay* 2. Dezember 20 Uhr Kamerun - Brasilien oder Schweiz - Serbien*

*Welches Spiel exklusiv bei MagentaTV läuft, steht noch nicht fest. Ebenso welche beiden Achtelfinalspiele und welches Viertelfinalspiel MagentaTV zeigen wird.

WM 2022 - Japan vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Free-TV

Zwar zeigt Magenta TV manche WM-Spiele exklusiv, jedoch gehört die Partie zwischen Japan und Costa Rica nicht dazu. Um das Geschehen über die gesamten 90 Minuten zu verfolgen, müsst Ihr das ZDF einschalten.

WM 2022 - Japan vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Livestream

Sollte Euch kein fester TV-Anschluss zur Verfügung stehen und Ihr das Spiel lieber streamt, gibt es auch für die Begegnung Japan vs. Costa Rica zwei Optionen: Entweder meldet Ihr Euch beim kostenpflichtigen Livestream von Magenta TV an oder Ihr nutzt den Livestream des ZDF über ihre Mediathek.

WM 2022 - Japan vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Liveticker

Ihr seid jedoch unterwegs und wollt dennoch die Gruppengegner der deutschen Mannschaft verfolgen? Dann geht das auch ganz einfach über einen Liveticker. Diesen bietet SPOX für Euch an, damit Ihr keine wichtige Aktion des Spiels verpasst.

Japan vs. Costa Rica: Voraussichtliche Aufstellungen

Japan: Gonda - Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo - W. Endo, Ao Tanaka - J. Ito, Kamada, Kubo - Mitoma

Gonda - Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo - W. Endo, Ao Tanaka - J. Ito, Kamada, Kubo - Mitoma Costa Rica: Navas - Martinez, Chacon, O. Duarte, Oviedo - Borges, Tejeda - A. Hernandez, Ruiz, Bennette - Campbell

WM 2022 - Japan vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

