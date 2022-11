WM 2022 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem gestrigen Auftaktspiel bei der WM in Katar, geht es heute in der Vorrunde weiter mit den Partien in der Gruppe A und B. Hier bei SPOX erhaltet Ihr alle Informationen zu den heutigen Ansetzungen und Spielen bei der WM und erfahrt, wo ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die WM 2022 in Katar ist in vollem Gange! Gleich drei Spiele werden heute bei der Weltmeisterschaft ausgetragen. Auf dem Spielplan der WM stehen die Begegnungen aus der Gruppe A und B.

WM 2022 heute live: Spiele und Ansetzungen

Den Auftakt des Spieltags markiert am heutigen Montag, den 21. November, das Duell zwischen England und dem Iran. Um 14.00 Uhr startet die Begegnung im Khalifa National Stadium in ar-Rayyan. Mit den Engländern ist am heutigen Tag gleich einer der Topfavoriten auf dem WM-Titel im Einsatz. Gelingt dem Team von Gareth Southgate der Start in das Turnier? Das Parallelspiel in der Gruppe B zwischen den USA und Wales findet heute am Abend statt.

In der Gruppe A steht heute eine Partie auf dem Programm: Im al-Thumama-Stadion in Doha duellieren sich der Senegal und die Niederlande um 17.00 Uhr. Die Niederlande gilt es Topfavorit in der Gruppe A und damit auch in der heutigen Partie gegen den Senegal. Senegals Topstar Sadio Mané wird an der Begegnung nicht teilnehmen können: Er wird die WM in Katar verletzungsbedingt in Gänze verpassen. Das Parallelspiel in der Gruppe A fand gestern statt. Gastgeber Katar und Ecuador bestritten das Auftaktspiel der WM 2022.

Im letzten Duell des Tages trifft die USA auf Wales. Der Anpfiff des Spiel in der Gruppe B ist heute für 20.00 Uhr im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan angesetzt. Die USA macht sich mit Spielern wie Christian Pulisic und Weston McKennie Hoffnungen auf ein Weiterkommen in der Gruppe. Mit Wales wartet auf das Team von Gregg Berhalter heute jedoch eine schwere Auftakthürde.

Datum Anpfiff Team 1 Team 2 Gruppe Mo., 21. November 14.00 Uhr England Iran B Mo., 21. November 17.00 Uhr Senegal Niederlande A Mo., 21. November 20.00 Uhr USA Wales B

WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Das ZDF und MagentaTV teilen sich am heutigen Montag die Übertragung der WM-Spiele. Im Free-TV zeigt das ZDF alle Begegnungen des Tages live und in voller Länge, MagentaTV zeigt sich für die Übertragung im Pay-TV zuständig.

Das ZDF beginnt heute mit den Vorberichten zu den WM-Spielen um 13.00 Uhr. Bis 22.30 Uhr seht Ihr dort England vs. Iran, Senegals vs. Niederlande und USA vs. Wales live. MagentaTV beginnt dagegen schon um 12.00 Uhr mit der Übertragung der heutgen WM-Partien. Bis 23.00 Uhr ist der MagentaTV mit der Übertragung der WM auf Sendung.

Das ZDF zeigt für Euch die WM-Begegnungen des heutigen Tages alternativ live und vollumfänglich im kostenlosen Livestream auf zdf.de oder in der Mediathek. MagentaTV bietet ebenfalls einen Livestream der WM-Duelle an. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der MagentaTV-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

WM 2022 heute live: Übertragung im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die WM-Begegnung des Tages in ausführlichen Liveticker. Bei uns seid Ihr über die WM-Geschehnisse immer auf dem Laufenden.

WM 2022: Die Gruppen A und B im Überblick

