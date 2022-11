Der WM-Pokal ist die begehrteste Trophäe in der Welt des Fußballs. Wie viel wiegt sie eigentlich? Wie groß ist sie? SPOX liefert Informationen zu dem goldenen Titel.

Es gibt sie, die Trophäen im Fußball, von denen jeder kleine Junge träumt, sie irgendwann mal zu gewinnen, in den Händen zu halten. Eine davon ist zweifellos der legendäre silberne Henkelpott in der Champions League. Noch mehr Prestige steckt aber in dem goldenen Pokal, der dem Weltmeister gebührt.

Die WM wird seit 1930 nur alle vier Jahre ausgetragen, bringt zudem die beste Mannschaft und die besten Spieler des Planeten hervor, während die Königsklasse Saison für Saison stattfindet und sich rein auf den europäischen Raum bezieht.

Vom 20. November an findet das WM-Turnier in Katar statt, das Finale steigt am 18. Dezember. An jenem Tag wird die goldene Trophäe also mal wieder vergeben - zuletzt, im Sommer 2018, übrigens an Frankreich. Schauplatz des Endspiels ist Doha mit seinem Lusail Iconic Stadium, das 80.000 Zuschauern Platz bietet.

© getty Die legendäre WM-Trophäe.

Gewicht, Größe, Geschichte, weitere Informationen: SPOX liefert im Folgenden Wissenswertes zum WM-Pokal.

Wie viel wiegt der WM-Pokal? Gewicht, Größe, Geschichte - alle Infos zur Trophäe

Die Trophäe ist 36,8 Zentimeter hoch und wiegt 6,175 Kilogramm, wovon 4,361 Kilogramm Gold sind. Innen ist sie hohl. Der Pokal ist über 100.000 Euro wert. Wie viel genau, hängt wegen des Goldanteils besonders auch vom gerade aktuellen Goldwert ab.

Auch wenn die erste Weltmeisterschaft im Jahr 1930 ausgetragen wurde, wird dieser goldene Titel erst seit 1974 vergeben. Der aktuelle Pokal besitzt nämlich einen Vorgänger: die Jules-Rimet-Trophäe, um die bis einschließlich 1970 gekämpft wurde. Benannt war sie nach dem damaligen FIFA-Präsidenten Jules Rimet. Seit der Ablösung befindet sie sich übrigens im Besitz des brasilianischen Verbands, nachdem die Selecao 1970 triumphiert hatte.

© getty Jules-Rimet-Trophäe: Der Vorgänger-Pokal des aktuellen WM-Pokals.

Der neue Pokal stellt zwei jubelnde Fußballer dar, wie sie ihre Arme in die Höhe strecken und dabei die Weltkugel tragen. Es zeigt symbolisch auf, dass der Fußball die Menschen verbindet.

Entworfen wurde das Prachtstück von dem Italiener Silvio Gazzaniga, hergestellt schließlich im Jahr 1971 in Mailand. Die Nationen der Gewinner werden in den Boden der Trophäe graviert, wobei dort nur noch Platz für die Namen bis einschließlich der WM 2038 besteht.

Der Gewinner eines Turniers erhält den originalen Pokal übrigens nur für einige Stunden. Bei der Abreise vom Finalort muss er der FIFA wieder übergeben werden - gehandhabt wird das so seit der WM 2006, zuvor durfte man ihn vier Jahre lang behalten. Der Fußballweltverband händigt dafür eine vergoldete Version aus Bronze als Nachbildung aus. Das Original-Exemplar wird seit 2016 im FIFA-Museum in Zürich ausgestellt.

