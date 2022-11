WM 2022 - Wegen "One-Love"-Verbot: Dänemark denkt über Austritt aus der FIFA nach

Die Spitze des dänischen Fußballverbands denkt als Konsequenz des Verbots der "One Love"-Kapitänsbinde bei der WM in Katar an einen Austritt aus der FIFA. Entsprechende Gedankenspiele gibt es beim Verbandspräsidenten Jesper Möller.

Möller sagte bei einer Pressekonferenz über einen möglichen Austritt aus dem Weltverband: "Ich habe darüber wieder nachgedacht. Ich kann mir vorstellen, dass es Herausforderungen geben könnte, wenn Dänemark allein aussteigt. Aber mal sehen, ob wir nicht Gespräche führen können. Ich muss über die Frage nachdenken, wie ich das Vertrauen in die FIFA wiederherstellen kann. Wir müssen bewerten, was passiert ist, und dann müssen wir eine Strategie entwickeln."

Dänemark gehörte, wie auch Deutschland, die Niederlande und England, zu den WM-Teilnehmern, bei denen der Kapitän in Katar als Zeichen für Toleranz mit der sogenannten "One-Love"-Binde auflaufen wollte. Dies untersagte die FIFA und übte Druck auf die Verbände aus, indem sie mit sportlichen Konsequenzen drohte.

Dänemarks Nationalmannschaft trifft nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Tunesien im zweiten Gruppenspiel am Samstag auf Titelverteidiger Frankreich. Vier Tage später steht gegen Australien die abschließende Partie der Vorrunde auf dem Programm.