WM 2022: Warum ist N'Golo Kante nicht in Frankreichs Kader in Katar?

Die WM 2022 in Katar nimmt in wenigen Wochen Fahrt auf. Der amtierende Weltmeister Frankreich muss dabei jedoch auf seinen Dauerbrenner N'Golo Kanté verzichten. Aber warum eigentlich? SPOX hat die Antwort.

Insgesamt 53 Mal durfte sich Frankreichs sympathischer Sechser N'Golo Kanté bereits das Trikot der Les Bleus überstreifen. Vorerst wird es jedoch dabei bleiben. Denn: Wie der FC Chelsea - Kantés derzeitiger Arbeitgeber - bereits Mitte Oktober mitteilte, werde er nicht am großen Turnier in Katar teilnehmen können.

Für den Noch-Weltmeister aus Frankreich ist das eine herbe Enttäuschung. Kanté gilt als absolut gesetzt in der Elf von Trainer Didier Deschamps. "Dass er nicht dabei sein wird, ist eine enorme Schwächung. Seine Energie und seine Erfahrung werden uns fehlen", sagte der Coach im Vorfeld des Turniers.

Nach dem Ausfall von Starspieler Paul Pogba müssen die Équipe Tricolore also bereits auf ihren zweiten Mittelfeld-Baustein verzichten.

Wie kann Frankreich seinen Mittelfeld-Wirbel Kanté ersetzen?

WM 2022: Warum ist N'Golo Kanté nicht in Frankreichs Kader in Katar?

Der Grund für den Ausfalls Kantés ist eine Verletzung am hinteren Oberschenkel. Bereits am 18. Oktober ließ der FC Chelsea ist einer Mitteilung wissen, dass Kanté wegen der damit verbundenen Operation und notwendigen Erholungszeit ganz sicher nicht an der WM 2022 teilnehmen kann.

Der speziell für diese Verletzung konsultierte Arzt stellte dem 31-Jährigen ein Comeback in wenigstens vier Monaten in Aussicht. Damit wird der Mann mit malisischen Wurzeln auch den Rückrundenstart der Premier League und möglicherweise auch den der Champions League verpassen.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar trifft Frankreich in Gruppe D auf die Länder Australien, Dänemark und Tunesien. Der finale Kader soll am 9. November verkündet werden.

WM 2022: N'Golo Kanté im Steckbrief