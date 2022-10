Paul Pogba bangt weiter um WM-Einsatz für Frankreich

Der französische Weltmeister Paul Pogba, der vor zwei Wochen bei Juventus Turin wieder das Mannschaftstraining aufgenommen hatte, muss wieder um die WM-Teilnahme bangen.

Wegen Oberschenkelproblemen musste er das Training unterbrechen und wird voraussichtlich zehn Tage lang pausieren müssen. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport.

Damit steht weiter ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz bei der WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember). Am 9. November will Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sein WM-Aufgebot verkünden, erster Gegner ist am 22. November Australien.

Pogba hatte eine Operation nach einer im Training erlittenen Verletzung in der Saisonvorbereitung zunächst abgelehnt. Doch die Beschwerden klangen nicht ab, daraufhin entschloss er sich zu dem Eingriff.