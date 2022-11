Karim Benzema gehört nicht zum Kader der französischen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar. Darum fehlt der Top-Stürmer von Real Madrid bei dem Turnier.

Weltmeisterschaften sind nicht nur deshalb so beliebt, weil sie nur alle vier Jahre stattfinden und allein daher schon einen besonderen Reiz besitzen. Fußballfans in aller Welt freuen sich bei einer Austragung allen voran darauf, die besten Nationen mit den besten Spielern des Planeten beim wichtigsten Turnier zu sehen bekommen.

Der beste Fußballer des Jahres 2022 ist bei der WM in Katar allerdings nicht mit von der Partie: Karim Benzema. Der Superstar von Real Madrid wurde Mitte Oktober nach einer überragenden Saison 2021/22 mit dem Ballon d'Or, dem prestigeträchtigsten individuellen Award, ausgezeichnet. In den Genuss seiner Künste wird man in Katar nun jedoch nicht kommen.

SPOX erklärt im Folgenden, warum Karim Benzema bei der WM 2022 fehlt.

© getty Karim Benzema fehlt Frankreich bei der WM 2022 verletzungsbedingt.

WM 2022: Warum ist Karim Benzema nicht in Frankreichs Kader in Katar dabei?

Ursprünglich war Benzema fest für die Weltmeisterschaft im Wüstenstaat eingeplant gewesen. Der 34-Jährige wurde von Trainer Didier Deschamps ganz normal und erwartungsgemäß in den 26-köpfigen Kader berufen, allerdings verletzte er sich am Samstag in einem Training der Nationalmannschaft - ohne Fremdeinwirkung und offenbar auch lediglich beim Joggen.

Benzema wurde in Doha folglich in ein Ärztezentrum gebracht, um sich einer Untersuchung zu unterziehen. Diese zog eine Hiobsbotschaft nach sich: WM-Aus! Wie der französische Verband informierte, laboriert der Angreifer an einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Ein Comeback im Laufe des Turniers war nicht realisierbar, daher reiste Benzema umgehend ab und zurück nach Madrid.

"In meinem Leben habe ich nie aufgegeben, aber heute Abend muss ich an die Mannschaft denken, wie ich es immer getan habe. Also sagt mir die Vernunft, dass ich meinen Platz jemandem überlassen soll, der unserer Gruppe helfen kann, eine gute Weltmeisterschaft zu spielen. Vielen Dank für all eure Unterstützungsbotschaften", kommentierte der Real-Profi sein WM-Aus via Instagram.

Ein schwerer Schlag für die französische Nationalmannschaft, aber speziell für Benzema. Nach seiner zwischenzeitlichen Suspendierung wegen der Verwicklung in die Erpressung gegen Mathieu Valbuena war er zwischen Dezember 2015 und Frühsommer 2021 aus der Équipe Tricolore suspendiert gewesen, weshalb er die WM 2018 und den damaligen Final-Triumph schon verpasste. In Katar hatte Benzema (97 Länderspiele, 37 Tore) dementsprechend eine Menge vor, so bleibt es in seiner Karriere nun aller Voraussicht nach bei einer einzigen WM-Teilnahme (2014) mit fünf WM-Einsätzen (drei Tore, zwei Vorlagen).

Deschamps hatte erst kurz zuvor mit Christopher Nkunku einen Stürmer verletzungsbedingt für das Turnier verloren, für den Akteur von RB Leipzig wurde Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani nachnominiert. Auf eine Nachnominierung für Benzema verzichtet der 54-Jährige dagegen.

Die Top-11 der Verletzten! Wie weit könnte dieses Team bei der WM kommen? © getty 1/14 Noch knapp zwei Wochen sind es bis zur Weltmeisterschaft in Katar. Für die Nationaltrainer stellt sich langsam die Frage, auf welche Spieler sie zurückgreifen wollen und welche Akteure zuhause bleiben müssen. © getty 2/14 Manche Spieler können die Reise in den Golfstaat aufgrund von Verletzungen aber auch gar nicht antreten. Aus deutscher Sicht erwischte es erst kürzlich Timo Werner. SPOX präsentiert die Top 11 der Stars, die das Turnier verpassen werden. © getty 3/14 Tor - MIKE MAIGNAN (Frankreich): War hinter Hugo Lloris als Nummer zwei der französischen Nationalmannschaft eingeplant. Wird das Turnier aber wegen eines Wadenmuskelrisses verpassen, den er sich Ende September zugezogen hatte. © getty 4/14 Verteidigung – BOUNA SARR (Senegal): Bei den Bayern kommt er über eine Reservistenrolle nicht hinaus, bei Senegal wäre er aber Stammspieler gewesen … wäre nicht eine Verletzung am Knie mit anschließender Operation in die Quere gekommen. © getty 5/14 RONALD ARAUJO (Uruguay): Zog sich im Testspiel gegen den Iran Ende September eine einen Sehnenabriss im rechten Adduktorenbereich zu. Wurde im Anschluss operiert, nun folgt eine zweieinhalb- bis dreimonatige Zwangspause. © getty 6/14 KYLE WALKER (England): Erlitt vor knapp drei Wochen eine Verletzung an der Leiste, die seine Chancen auf eine Nominierung bei der WM gegen Null tendieren lässt. Auch bei ihm wird eine Rückkehr erst nach der WM angepeilt. © getty 7/14 Mittelfeld – FLORIAN WIRTZ (Deutschland): Schon seit März plagt sich der Mittelfeldspieler mit einem Kreuzbandriss herum. Arbeitet zwar schon wieder an seinem Comeback, die WM wird er aber, auch wegen fehlender Spielpraxis, wohl verpassen. © getty 8/14 N‘GOLO KANTE (Frankreich): Vielleicht der schmerzhafteste Ausfall im französischen Team. Wäre als Herz und Kopf des Mittelfelds eingeplant gewesen, muss nun aber aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen. © getty 9/14 GEORGINIO WIJNALDUM (Niederlande): Brach sich im Training der Roma das Schienbein, worauf auch für ihn der WM-Traum platzte. Eine Genesung dauert mehrere Monate, die Weltmeisterschaft kommt noch zu früh für ihn. © getty 10/14 PAUL POGBA (Frankreich): Sein Klub Juventus bestätigte Anfang September, dass es für den Mittelfeldspieler auf keinen Fall zur WM reichen wird. Nach einer Meniskusverletzung steht eine Rückkehr frühestens Anfang 2023 im Raum. © getty 11/14 Sturm – DIOGO JOTA (Portugal): Verletzte sich im Spiel seiner Reds gegen Manchester City an der Wade – die Ärzte prognostizierten eine Ausfallzeit von mehreren Monaten. War in Portugals Offensive eigentlich gesetzt. © getty 12/14 TIMO WERNER (Deutschland): War unter Trainer Hansi Flick als Stürmer Nummer eins eingeplant, daraus wird aber nichts. Verletzte sich im CL-Spiel gegen Donezk am Sprunggelenk. Das Kalenderjahr 2022 ist für ihn gelaufen. © getty 13/14 PEDRO NETO (Portugal): Der zweite herbe Verlust für die portugiesische Offensive. Musste schon während der Euro 2020 wegen Knieproblemen passen, nun macht der Knöchel nicht mit. Eine Rückkehr gibt es voraussichtlich erst 2023. © getty 14/14 Und so könnte die Mannschaft dann aussehen.

Trotz aller Qualität von Benzema lässt sich die Frankreich-Offensive mit Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé und Kolo Muani nach wie vor sehen. Ob es ohne die Nummer 9 der Königlichen aber auch für die Titelverteidigung reicht? In der Vorrunde geht es zunächst in Gruppe D gegen Australien, Dänemark und Tunesien.

Frankreich: Die Gruppe D bei der WM in Katar

Datum Begegnung Anpfiff 22. November Dänemark - Tunesien 14.00 Uhr 22. November Frankreich - Australien 20.00 Uhr 26. November Tunesien - Australien 11.00 Uhr 26. November Frankreich - Dänemark 17.00 Uhr 30. November Tunesien - Frankreich 16.00 Uhr 30. November Australien - Dänemark 16.00 Uhr

WM 2022: Kader von Frankreich