WM 2022: Warum fehlt Sadio Mane in Senegals Kader bei der Weltmeisterschaft in Katar?

Sadio Mane wird nicht an der WM 2022 in Katar teilnehmen. Für sein Fehlen im Kader von Senegal gibt es auch einen Grund. SPOX nennt ihn.

An einer Weltmeisterschaft allein nur mal teilzunehmen, ist für jeden Fußballer etwas Besonderes. Das Turnier findet bekanntermaßen bloß alle vier Jahre statt, weshalb sich den Profis in aller Regel im Laufe ihrer Karrieren nicht allzu viele Möglichkeiten bieten, eine WM zu spielen.

Bitter wird es für sie vor allem dann, wenn sie eigentlich fest für den Kader ihrer Nationalmannschaft eingeplant waren, ihre Teilnahme verletzungsbedingt aber absagen mussten. Das trifft auch auf die WM 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) auf so manchen Star zu.

Betroffen sind beispielsweise Timo Werner (Deutschland/RB Leipzig), Christopher Nkunku (Frankreich/RB Leipzig), Paul Pogba (Frankreich/Juventus), N'Golo Kanté (Frankreich/FC Chelsea) oder Philippe Coutinho (Brasilien/Aston Villa).

Die Top-11 der Verletzten! Wie weit könnte dieses Team bei der WM kommen? © getty 1/14 Noch knapp zwei Wochen sind es bis zur Weltmeisterschaft in Katar. Für die Nationaltrainer stellt sich langsam die Frage, auf welche Spieler sie zurückgreifen wollen und welche Akteure zuhause bleiben müssen. © getty 2/14 Manche Spieler können die Reise in den Golfstaat aufgrund von Verletzungen aber auch gar nicht antreten. Aus deutscher Sicht erwischte es erst kürzlich Timo Werner. SPOX präsentiert die Top 11 der Stars, die das Turnier verpassen werden. © getty 3/14 Tor - MIKE MAIGNAN (Frankreich): War hinter Hugo Lloris als Nummer zwei der französischen Nationalmannschaft eingeplant. Wird das Turnier aber wegen eines Wadenmuskelrisses verpassen, den er sich Ende September zugezogen hatte. © getty 4/14 Verteidigung – BOUNA SARR (Senegal): Bei den Bayern kommt er über eine Reservistenrolle nicht hinaus, bei Senegal wäre er aber Stammspieler gewesen … wäre nicht eine Verletzung am Knie mit anschließender Operation in die Quere gekommen. © getty 5/14 RONALD ARAUJO (Uruguay): Zog sich im Testspiel gegen den Iran Ende September eine einen Sehnenabriss im rechten Adduktorenbereich zu. Wurde im Anschluss operiert, nun folgt eine zweieinhalb- bis dreimonatige Zwangspause. © getty 6/14 KYLE WALKER (England): Erlitt vor knapp drei Wochen eine Verletzung an der Leiste, die seine Chancen auf eine Nominierung bei der WM gegen Null tendieren lässt. Auch bei ihm wird eine Rückkehr erst nach der WM angepeilt. © getty 7/14 Mittelfeld – FLORIAN WIRTZ (Deutschland): Schon seit März plagt sich der Mittelfeldspieler mit einem Kreuzbandriss herum. Arbeitet zwar schon wieder an seinem Comeback, die WM wird er aber, auch wegen fehlender Spielpraxis, wohl verpassen. © getty 8/14 N‘GOLO KANTE (Frankreich): Vielleicht der schmerzhafteste Ausfall im französischen Team. Wäre als Herz und Kopf des Mittelfelds eingeplant gewesen, muss nun aber aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen. © getty 9/14 GEORGINIO WIJNALDUM (Niederlande): Brach sich im Training der Roma das Schienbein, worauf auch für ihn der WM-Traum platzte. Eine Genesung dauert mehrere Monate, die Weltmeisterschaft kommt noch zu früh für ihn. © getty 10/14 PAUL POGBA (Frankreich): Sein Klub Juventus bestätigte Anfang September, dass es für den Mittelfeldspieler auf keinen Fall zur WM reichen wird. Nach einer Meniskusverletzung steht eine Rückkehr frühestens Anfang 2023 im Raum. © getty 11/14 Sturm – DIOGO JOTA (Portugal): Verletzte sich im Spiel seiner Reds gegen Manchester City an der Wade – die Ärzte prognostizierten eine Ausfallzeit von mehreren Monaten. War in Portugals Offensive eigentlich gesetzt. © getty 12/14 TIMO WERNER (Deutschland): War unter Trainer Hansi Flick als Stürmer Nummer eins eingeplant, daraus wird aber nichts. Verletzte sich im CL-Spiel gegen Donezk am Sprunggelenk. Das Kalenderjahr 2022 ist für ihn gelaufen. © getty 13/14 PEDRO NETO (Portugal): Der zweite herbe Verlust für die portugiesische Offensive. Musste schon während der Euro 2020 wegen Knieproblemen passen, nun macht der Knöchel nicht mit. Eine Rückkehr gibt es voraussichtlich erst 2023. © getty 14/14 Und so könnte die Mannschaft dann aussehen.

Ein weiterer Pechvogel: Sadio Mane vom FC Bayern München. Der Stürmer-Star, im Sommer vom FC Liverpool an die Isar gewechselt, steht nicht im 26-köpfigen Kader der Nationalmannschaft des Senegal. Warum? SPOX erklärt es.

WM 2022: Warum fehlt Sadio Mane in Senegals Kader bei der Weltmeisterschaft in Katar?

Der Senegal-Star hatte sich am 8. November in der Bundesliga-Partie gegen Werder Bremen (6:1) eine Sehnenverletzung zugezogen, war bereits nach 20 Minuten ausgewechselt worden. "Er hat einen Schlag aufs Schienbeinköpfchen gekriegt", teilte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit, während der Klub wenig später von einer Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen sprach. Mane fehlte folglich beim 2:0-Sieg gegen den FC Schalke 04.

Trotz der schon anfangs schlechten WM-Aussicht hatte man bei der Nationalmannschaft gehofft, Mane zumindest im Laufe des Turniers wieder fit zu bekommen. Möglich war und ist das allerdings nicht, denn eine MRT-Untersuchung habe ergeben, dass "die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben", so Senegals Teamarzt Manuel Afonso.

© getty Sadio Mane muss eine lange Pause einlegen.

Stattdessen hat sich der 30-Jährige bereits einer Operation unterzogen, wie die Münchner verlauten ließen: "Sadio Mane ist am Donnerstagabend in Innsbruck von Prof. Christian Fink und Dr. Andy Williams aus London erfolgreich operiert worden. Bei dem Eingriff wurde eine Sehne am rechten Wadenbeinköpfchen refixiert. Der Offensivspieler des FC Bayern steht damit der Nationalmannschaft Senegals für die WM nicht mehr zur Verfügung und wird schon in den kommenden Tagen mit seiner Reha in München beginnen."

Laut Bild fällt die Nummer 17 des FCB sogar rund drei Monate aus, womit selbst ein Einsatz im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain am 14. Februar auf der Kippe stünde.

Senegal befindet sich bei der WM in Gruppe A, bekommt es dort mit den Niederlanden (21. November, 17 Uhr MEZ), Gastgeber Katar (25. November, 14 Uhr MEZ) und Ecuador (29. November, 16 Uhr MEZ) zu tun.

WM 2022: Die acht Gruppen

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Gruppe B England Iran USA Wales

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Gruppe D Frankreich Australien Dänemark Tunesien

Gruppe E Spanien Costa Rica Deutschland Japan

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun