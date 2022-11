Zum Auftakt in diese WM 2022 feierte Tunesien einen ersten beachtlichen Erfolg. Nun wollen die Nordafrikaner gegen Australien die nächsten Punkte einfahren. Alle Informationen zur Übertragung des Gruppenspiels im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Gegen Dänemark gelang es Underdog Tunesien, dem Halbfinalisten der Europameisterschaft 2021 ein Unentschieden abzuringen - die Nordafrikaner waren dabei sogar die bessere Mannschaft. Um 11 Uhr treffen die Tunesier im Al-Janoub Stadium nun auf Australien.

Die Australier sind nicht so erfolgreich in das Turnier in Katar gestartet. Mit 1:4 mussten sie sich Weltmeister Frankreich geschlagen geben. Besonders Olivier Giroud und Kylian Mbappé waren nicht zu verteidigen.

Wenn Australien noch weiterkommen will, ist ein Sieg gegen Tunesien fast schon Pflicht. Ob die Socceroos das schaffen, stellt sich heute heraus. Wo Ihr das Spiel mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

WM 2022 - Tunesien vs. Australien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

WM 2022 - Tunesien vs. Australien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist in Deutschland über drei Sender zu empfangen: Das Erste, ZDF und MagentaTV. Jedoch besitzt MagentaTV exklusive Rechte an manchen Begegnungen.

So ist es auch bei diesem Spiel. Nur mit dem Angebot des Telekom-Dienst könnt Ihr Tunesien vs. Australien sehen. Schon ab 10 Euro monatlich bietet MagentaTV alle Spiele dieser WM an.

© getty Ex-Freiburger Mohamed Dräger hatte einen großen Anteil am 0:0-Unentschieden von Tunesien gegen Dänemark.

WM 2022 - Tunesien vs. Australien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Livestream

Auch beim Livestreaming ist es dasselbe. Nur über MagentaTV ist die Begegnung im Livestream zu sehen. Dieser ist ebenfalls kostenpflichtig. Die Übertragung beginnt ab 10.50 Uhr und wird von Kommentator Alex Klich begleitet.

WM 2022 - Tunesien vs. Australien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Liveticker

Solltet ihr keinen Zugang zum MagentaTV-Angebot haben, sind wir für Euch da. SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker zur Partie an.

Hier gehts zu unserem Liveticker der Partie Tunesien vs. Australien.

Hier gibt es die Tagesübersicht der verschiedenen Liveticker.

© getty Gegen Weltmeister Frankreich und Torjäger Kylian Mbappe hatten Australiens Socceroos wenig Chance und verloren den Auftakt mit 4:1.

WM 2022 - Tunesien vs. Australien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Tunesien : Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimane, Msakni - Jebali

: Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimane, Msakni - Jebali Australien: Ryan - Atkinson, Rowles, Souttar, Behich - Irvine, Mooy - McGree - Leckie, Duke, Goodwin

WM 2022 - Tunesien vs. Australien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : Tunesien vs. Australien

: Tunesien vs. Australien Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 11 Uhr

: 11 Uhr Ort : Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah

: Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah TV : MagentaTV

: Livestream : MagentaTV

: Liveticker: SPOX

WM 2022: Spielplan in Gruppe D