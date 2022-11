WM 2022 - Portugal vs. Ghana, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo starten gegen Ghana in die WM 2022. SPOX teilt mit, wie man von dem Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

Jetzt starten auch die letzten Nationen in die Weltmeisterschaft. Am heutigen Donnerstag, den 24. November fällt in den Gruppen G und H der Startschuss zum ersten Spieltag. Dabei kommt es zu unter anderem zur Premiere der portugiesischen Nationalmannschaft um Weltstar Cristiano Ronaldo.

Der Europameister von 2016 tritt bei dem Turnier in Katar als erstes gegen Ghana an. Los geht es um 17 Uhr, Austragungsort ist das Stadium 974 in Doha. Zuvor nehmen es in derselben Gruppe Uruguay und Südkorea miteinander auf, während das Duell Schweiz gegen Kamerun den WM-Tag eröffnet und die Partie Brasilien gegen Serbien diesen abschließt.

SPOX teilt im Folgenden mit, wie man Portugal gegen Ghana bei der WM 2022 heute live miterleben kann: TV, Livestream, Liveticker.

© getty Cristiano Ronaldo ist mit Portugal heiß auf die WM 2022.

WM 2022 - Portugal vs. Ghana, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Man kann heute live im deutschen Free-TV anschauen, wie sich Ronaldo und die Portugiesen gegen Ghana schlagen. Die ARD und das ZDF teilen sich die Ausstrahlung der Weltmeisterschaft auf, am heutigen Donnerstag ist dabei mal wieder das ZDF im Einsatz und zeigt sämtliche Partien vom Vormittag bis zum Abend - genauso auch im kostenlosen Livestream.

Oliver Schmidt kommentiert für das öffentlich-rechtliche Fernsehen das Duell zwischen Portugal und Ghana. Dieses könnt Ihr ansonsten auch bei MagentaTV verfolgen. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt die Rechte an allen 64 WM-Spielen und bietet sein Programm auch im Livestream an.

Am heutigen Donnerstag seht Ihr nur bei MagentaTV alle vier Begegnungen von der Weltmeisterschaft in voller Länge. Schweiz gegen Kamerun, das erste Spiel des Tages, läuft dort exklusiv - das ZDF hat es nicht im Programm, dafür die restlichen drei Spiele. 16 WM-Partien laufen ausschließlich bei MagentaTV.

WM 2022 - Portugal vs. Ghana, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Wer vom Schlagabtausch zwischen Portugal und Ghana definitiv nichts verpassen möchte, kann sich einfach auch bei SPOX reinklicken. Hier gibt es zwar keine Übertragung im Bewegtbild, dafür aber einen Liveticker, der über alles Wichtige umgehend informiert.

WM 2022 - Portugal vs. Ghana, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Portugal - Ghana

Portugal - Ghana Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Vorrunde, Gruppe H

Vorrunde, Gruppe H Spieltag: 1

1 Datum: 24. November 2022

24. November 2022 Anstoß: 17.00 Uhr MEZ

17.00 Uhr MEZ Ort: Stadium 974, Doha

Stadium 974, Doha TV: ZDF, MagentaTV

Livestream: ZDF, MagentaTV

Liveticker: SPOX

