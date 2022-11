Seit Tagen ist bekannt, wer bei der WM in Katar das Land Portugal vertreten darf. SPOX zeigt Euch den 26-Mann-Kader samt Rückennummern der Spieler. Außerdem präsentieren wir Euch auch das portugiesische Trainer- und Betreuerteam.

Cristiano Ronaldo ist aktuell wegen seines kontroversen Interviews, in dem er mit Erik ten Hag, Ralf Rangnick und Manchester United abrechnet, in aller Munde. Dabei sorgt der 37-Jährige jedoch nicht nur neben dem Platz für Schlagzeilen. Am Sonntag (20. November) geht die Weltmeisterschaft in Katar endlich los. Ronaldo wird dabei sein Land zum fünften Mal bei einer WM-Endrunde anführen. Damit stellt er sich auf eine Stufe mit Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon und Antonio Carbajal, die ebenfalls allesamt fünf WM-Teilnahmen vorzuweisen haben.

Doch die Portugiesen werden es im Golfstaat nicht leicht haben, in der Gruppe H treffen sie auf Südkorea, Ghana und Uruguay.

In eineinhalb Wochen steigt die Selecao ins Turniergeschehen ein. Doch mit welchen Spielern? Mit welchen Trainern und Betreuern?

Portugal - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer

Während Ronaldo bei seinem Verein Manchester United alles andere als unumstritten ist, sieht die Situation in der Nationalmannschaft anders aus. Er ist weiterhin Kapitän und wird in Katar auch höchstwahrscheinlich nicht auf der Bank versauern. "Alle Spieler, die ich nominiert habe, sind hungrig und wollen Portugal zum Weltmeister machen - Ronaldo inklusive", sagte Trainer Fernando Santos.

© getty Für Cristiano Ronaldo bietet das Turnier in Katar die letzte Möglichkeit, mit Portugal noch Weltmeister zu werden.

Zwei Bundesligaspieler befinden sich in den Reihen der Portugiesen: Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund und Andre Silva von RB Leipzig. Weiters bilden Spieler der besten Mannschaften Europas den 26 Mann großen Kader für Katar: Joao Cancelo, Ruben Dias und Bernardo Silva verdienen bei Manchester City ihr Geld, Danilo Pereira, Nuno Mendes und Vitinha sind bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Joao Felix spielt bei Atletico Madrid, Rafael Leao beim Champions-League-Achtelfinalisten und italienischen Meister AC Milan.

Mit Pepe hat es zudem auch ein 39-Jähriger in den Kader von Santos geschafft. Der ehemalige Real-Innenverteidiger ist trotz seines hohen Alters nicht aus der portugiesischen Verteidigung wegzudenken.

Obwohl Portugal gut aufgestellt ist, hätte es noch besser sein können, denn mit Diogo Jota vom FC Liverpool verpasst einer der besten portugiesischen Spieler die WM aufgrund einer Verletzung, die er sich beim 1:0-Sieg gegen Manchester City zuzog. Die Nicht-Berücksichtigung des Ex-Bayern- und jetzigen PSG-Spielers Renato Sanches ist jedoch eine kleine Überraschung.

Portugal - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Diogo Costa FC Porto 22 Rui Patricio AS Rom 1 Jose Sa Wolverhampton Wanderers 12 Abwehr Diogo Dalot Manchester United 2 Joao Cancelo Manchester City 20 Danilo Pereira Paris Saint-Germain 13 Pepe FC Porto 3 Ruben Dias Manchester City 18 Antonio Silva Benfica Lissabon 26 Nuno Mendes Paris Saint-Germain 25 Raphael Guerreiro Borussia Dortmund 5 Mittelfeld/Sturm Joao Palhinha FC Fulham 6 Ruben Neves Wolverhampton Wanderers 18 Bernardo Silva Manchester City 10 Bruno Fernandes Manchester United 8 Joao Mario Benfica Lissabon 17 Matheus Nunes Wolverhampton Wanderers 11 Otavio Monteiro FC Porto 16 Vitinha Paris Saint-Germain 24 William Carvalho Betis Sevilla 14 Andre Silva RB Leipzig 9 Cristiano Ronaldo Manchester United 7 Goncalo Ramos Benfica Lissabon 19 Joao Felix Atletico Madrid 23 Ricardo Horta SC Braga 21 Rafael Leao AC Mailand 15

Portugal - Offizieller Kader bei der WM 2022: Trainer und Betreuer

Name Funktion Fernando Santos Trainer Ilidio Vale Co-Trainer Ricardo Santos Co-Trainer Jorge Rosario Co-Trainer Fernando Justino Torwarttrainer Joao Costa Konditionstrainer Jose Couceiro Technischer Direktor Jose Guilherme Technischer Direktor Bruno Pereira Videoanalytiker

Portugal: Die Gruppe H bei der WM in Katar

Das Turnier geht für die Portugiesen am 24. November los, wenn Ronaldo und Co. auf Ghana treffen. Danach geht es am 28. November mit einem Spiel gegen Uruguay weiter. Zum Schluss trifft die Selecao am 2. Dezember auf Südkorea.