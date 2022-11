WM 2022 - Katar vs. Senegal, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des zweiten Gruppenspieltags bei der WM stehen sich heute Gastgeber Katar und der Senegal gegenüber. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt SPOX.

Der erste Gruppenspieltag bei der Weltmeisterschaft in Katar ist gestern abgeschlossen worden. Am heutigen Freitag, den 25. November, geht es nun direkt weiter mit der zweiten Spielrunde - den Anfang machen wieder die Gruppen A und B.

Eines von insgesamt vier Spielen heute ist das zwischen den beiden Verlierern des ersten Spieltags der Gruppe A: Gastgeber Katar trifft um 14 Uhr deutscher Zeit auf den Afrikameister Senegal, der auf den verletzten Sadio Mané vom FC Bayern München verzichten muss. Die Partie wird im al-Thumama-Stadion in Doha ausgetragen.

Beide Mannschaften stehen noch ohne Punkt da, Katar musste sich beim Eröffnungsspiel Ecuador mit 0:2 geschlagen geben. Auch der Senegal verlor sein Auftaktspiel mit 0:2 - gegen die niederländische Nationalmannschaft.

WM 2022 - Katar vs. Senegal, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Katar vs. Senegal ist eine von insgesamt 48 WM-Partien, die während des Turniers im deutschen Free-TV - entweder in der ARD oder im ZDF - übertragen werden. Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ist dabei die ARD im Einsatz. Gerd Gottlob wird hierfür als Kommentator eingesetzt. Da davor noch das Spiel zwischen Wales und dem Iran gezeigt wird, verläuft der Übergang zur Vorberichterstattung für Katar vs. Senegal fließend. Außerdem ist der Sender auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Diesen findet Ihr kostenlos und ohne Registrierung bei sportschau.de vor.

Weil MagentaTV alle WM-Spiele anbietet, liefert der Anbieter der Telekom ebenfalls eine Möglichkeit, bei Katar gegen den Senegal live mit dabei zu sein. Allerdings ist der Zugang zu MagentaTV - im Gegensatz zur ARD oder dem ZDF - kostenpflichtig und mit einem Abonnement verbunden.

WM 2022 - Katar vs. Senegal, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute eine Adresse, die Ihr aufsuchen könnt, wenn Ihr Katar gegen den Senegal live verfolgen wollt. Wir liefern zum Gruppenspiel nämlich einen Liveticker. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Katar und dem Senegal.

WM 2022 - Katar vs. Senegal, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Katar vs. Senegal

Katar vs. Senegal Wettbewerb: Weltmeisterschaft in Katar

Weltmeisterschaft in Katar Spieltag: 2. Gruppenspieltag (Gruppe A)

2. Gruppenspieltag (Gruppe A) Datum: 25. November 2022

25. November 2022 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: al-Thumama-Stadion, Doha

al-Thumama-Stadion, Doha TV: MagentaTV, ARD

Livestream: MagentaTV, sportschau.d e

e Liveticker: SPOX

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe A vor der zweiten Spielrunde

Die Niederlande und Ecuador führen die Gruppe A nach einer Spielrunde an. Die beiden Siegermannschaften treffen heute um 17 Uhr deutscher Zeit aufeinander. Eine der beiden Mannschaften kann mit einem Sieg dann auch schon den Achtelfinaleinzug perfekt machen.