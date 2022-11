In der Gruppe A spielt heute WM-Gastgeber Katar gegen den Senegal. Das Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft 2022 verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

WM-Gastgeber Katar empfängt heute den Senegal zum 2. Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft. Welche Reaktionen zeigen die beiden Teams nach ihren Niederlagen am 1. Spieltag? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Katar vs. Senegal: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Gruppe A treffen heute zwei Teams aufeinander, die am ersten Gruppenspieltag eine 0:2-Niederlage einstecken mussten. Gastgeber Katar verlor das Auftaktspiel der WM gegen Ecuador. Senegal war für die Niederlande eine schwere Hürde, erst durch zwei sehr späte Tore musste sich der Senegal geschlagen geben. Welche Nation fährt bei der WM die ersten Punkte ein?

Vor Beginn: Die Partie in der Gruppe A wird heute um 14.00 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der WM-Begegnung zwischen Katar und dem Senegal.

Katar war bei der Auftaktspiel-Niederlage gegen Ecuador letztendlich chancenlos. Wie schlägt sich der Gastgeber heute gegen den Senegal?

Katar vs. Senegal: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Katar: Al-Sheeb - Al-Rawi, Khoukhi, Abdelkarim Hassan - Pedro Correia, Ahmed - Boudiaf, Al-Haydos, Abdulaziz Hatem - Afif, Almoez Ali

Al-Sheeb - Al-Rawi, Khoukhi, Abdelkarim Hassan - Pedro Correia, Ahmed - Boudiaf, Al-Haydos, Abdulaziz Hatem - Afif, Almoez Ali Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Cissé, Jakobs - P. Gueye, N. Mendy, I. Gueye - Diatta, Dia, I. Sarr

Katar vs. Senegal: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge seht das WM-Gruppenspiel zwischen Katar und dem Senegal heute in der ARD. Gerd Gottlob kommentiert die Partie im Ersten. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt die Begegnung zudem im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Im Pay-TV zeigt MagentaTV heute die Partie zwischen Katar und dem Senegal bei der WM 2022. Die Vorberichte beginnen dort um 13.15 Uhr. Als Kommentator des Gruppenspiels fungiert für MagentaTV heute Markus Höhner. In der MagentaTV-App und mit Eurem Laptop im Browser seht Ihr den Livestream des Pay-TV-Senders.

