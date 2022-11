WM 2022: Videos von inszenierten Fanmärschen in Katar aufgetaucht

Knapp eine Woche vor dem Start der Weltmeisterschaft 2022 in Katar haben Internet-Videos von inszenierten Fanmärschen für Aufmerksamkeit gesorgt.

Auf den Videos, die auf den Social-Media-Plattformen Twitter und TikTok verbreitet wurden, sind Fanmärsche angeblicher Fußballfans zu sehen (hier ein Beispiel-Video). Diese tragen wahlweise englische, argentinische, brasilianische oder auch deutsche Trikots und Fanartikel. Auffällig ist auch, dass es sich bei den Teilnehmern nur um Männer handelt, Frauen sind indes keine zu sehen.

Bereits in den vergangenen Wochen hatten Berichte über gekaufte Fans bei der WM in Katar die Runde gemacht. Die Sportschau hatte berichtet, dass diverse Fans und Anhänger der Teilnehmer-Länder im Rahmen des sogenannten "Fan Leader Network" jegliche Kosten für ihre Reise vom Organisationskomitee erstattet bekämen. Im Gegenzug sollte es in den Sozialen Medien positive Berichterstattung über Katar und die Weltmeisterschaft geben.

Auch Anhänger aus Deutschland sollen an der Aktion teilnehmen. Auf Anfrage der Sportschau teilte der DFB mit, dass ihm das Programm des Organisationskomitees bekannt sei, dies aber nicht unterstützt werde. Katar hatte daraufhin den Bericht als "absolut falsch" bezeichnet.