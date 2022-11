WM 2022 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Dritter Turniertag bei der WM 2022. Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker: SPOX informiert zur Weltmeisterschaft am 22. November.

Nach dem Eröffnungsspiel am Sonntag zwischen Katar und Ecuador (0:2) nimmt die Weltmeisterschaft 2022 an Fahrt auf. Der heutige Dienstag, der 22. November ist der erste Turniertag, an dem gleich vier Partien stattfinden. Am gestrigen Montag waren es noch drei, da eben der Auftakt auf das Wochenende vorgezogen wurde.

Stehen wie heute vier Begegnungen auf dem Programm, erstreckt sich der WM-Tag über rund elf Stunden. Los geht es um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit, der Abpfiff des letzten Spiels ertönt dann um kurz vor 22 Uhr. Nach jedem Aufeinandertreffen ist immer eine circa einstündige Pause, bis das nächste angestoßen wird.

Welche Duelle werden am heutigen Dienstag bestritten? Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker: Hier gibt es die Infos zur WM am 22. November.

© getty Ohne Karim Benzema, aber mit Kylian Mbappé: Frankreich greift ins WM-Turnier ein.

WM 2022 heute live: Spiele, Ansetzungen

Den Anfang machen bei der WM 2022 heute Argentinien und Saudi-Arabien, die um 11 Uhr MEZ starten. Schauplatz ist das Lusail Iconic Stadium in Lusail. Dort findet übrigens unter anderem auch das Finale am 18. Dezember statt.

Die beiden Nationen eröffnen damit die Gruppe C, in der es um 17 Uhr mit dem Duell zwischen Mexiko und Polen weitergeht. Dieses Spiel wird wiederum im Doha Stadium 974 in Doha absolviert. In der Zwischenzeit nehmen es ab 14 Uhr Dänemark und Tunesien miteinander auf, zum Abschluss des Tages dann ab 20 Uhr Frankreich und Australien. Diese beiden Kräftemessen finden im Rahmen von Gruppe D statt.

Uhrzeit Begegnung Übertragung 11.00 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien MagentaTV 14.00 Uhr Dänemark - Tunesien ZDF, MagentaTV 17.00 Uhr Mexiko - Polen ZDF, MagentaTV 20.00 Uhr Frankreich - Australien ZDF, MagentaTV

WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Bleibt die Frage: Wo werden all diese Begegnungen heute jeweils live und in voller Länge gezeigt? Im deutschen Free-TV teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragung der Weltmeisterschaft auf, wobei sie die Rechte an 48 Spielen und nicht allen 64 haben.

Am heutigen 22. November nimmt sich das ZDF der Ausstrahlung an, wobei es nur drei der vier Partien zeigt - auch online im Livestream. Das sind Dänemark gegen Tunesien, Mexiko gegen Polen und Frankreich gegen Australien. Zu Argentinien gegen Saudi-Arabien gibt es dementsprechend keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen.

Zu sehen bekommt man Lionel Messi und Co. heute lediglich bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt die Rechte an sämtlichen WM-Partien und zeigt 16 davon exklusiv im TV und Livestream - Argentinien gegen Saudi-Arabien ist eine davon.

Zwischen Vorfreude und Gruselkabinett: So lief die Eröffnungsfeier der WM © getty 1/18 Die WM 2022 in Katar ist eröffnet! Während sich viele auf das Sportliche konzentrieren, ist dieses Turnier für andere nur eine Gruselveranstaltung. Wir zeigen Euch die Bilder von der Eröffnungsfeier. © getty 2/18 Lichtshow, Musik, Tanzeinlagen - Katar orientiert sich an dem, was wir von Eröffnungsfeiern bereits kennen. © getty 3/18 Die Boygroup BTS mit dem Sänger Jung Kook sorgte für die musikalische Untermalung. © getty 4/18 Das Eröffnungsspiel werden die Gastgeber aus Katar und Ecuador bestreiten. Ecuadorianische Fans träumen anscheinend schon groß. © getty 5/18 Tanzeinlagen und Choreografien dürfen selbstredend nicht fehlen. © getty 6/18 Auch Morgan Freeman hatte einen Auftritt bei der Eröffnungszeremonie. © getty 7/18 Der Pokal in den Händen des ehemaligen Nationalspielers Marcel Desailly. Wir erinnern uns: Frankreich ist amtierender Champion. © getty 8/18 Tänzerinnen und Tänzer performen in den Farben der teilnehmenden Nationen rund um die aufgebaute Kulisse. © getty 9/18 Scheich Tamim bin Hamad al-Thani hält eine Rede auf der Tribüne der großen Namen dieser WM, wenn man so möchte. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino sitzt dort. © getty 10/18 Natürlich ließ er sich auch nicht die Gelegenheit nehmen, selbst das Wort zu ergreifen. Wie er sich wohl heute fühlte? © getty 11/18 Und so sieht das ganze Spektakel aus einer größeren Distanz aus. © getty 12/18 Pyrotechnik ist kein Verbrechen! Zumindest nicht bei Eröffnungsfeiern. © getty 13/18 So sieht der Spaß von draußen aus. © getty 14/18 Natürlich gab es auch auf dem Platz Pyro. Hier rund um einen überdimensional großen WM-Pokal. © getty 15/18 Auf den Ehrenplätzen sorgt das für Erheiterung. © getty 16/18 Setzt sich der Gastgeber im Eröffnungsspiel durch? © getty 17/18 Oder verpasst Ecuador ihnen einen frühen Dämpfer? © getty 18/18 Was erwartet uns in Katar? Die umstrittenste WM der Neuzeit ist nun jedenfalls eröffnet.

WM 2022 heute live: Spiele im Liveticker

Miterleben kann man die WM 2022 auch heute wieder bei SPOX. Hier stehen zu allen Spielen einzelne Liveticker parat, mit denen Euch nichts entgeht.

WM 2022 in Katar: Rahmentermine