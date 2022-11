Die deutsche Nationalmannschaft kriegt es bei der Weltmeisterschaft in Katar in der Gruppe E mit Spanien, Japan und Costa Rica zu tun. Tabelle, Ergebnisse, Spielplan - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Gruppe wissen müsst.

Seit dem 20. November wird in Katar Fußball auf höchstem Niveau gespielt. Der Golfstaat ist nämlich das Austragungsland der 22. Fußball-Weltmeisterschaft, an der auch die deutsche Nationalmannschaft teilnimmt. Sie wurde vor Beginn des Turniers der Gruppe E zugelost, in der auch Spanien, Weltmeister von 2010, Japan und Costa Rica spielen.

WM 2022, Gruppe E mit Deutschland: Tabelle, Ergebnisse, Spielplan

Das DFB-Team ist am Mittwoch, den 23. November, mit einer 1:2-Niederlage gegen Japan ins Turnier gestartet. Dabei sah es zu Beginn noch so gut aus, als Ilkay Gündogan in der ersten Halbzeit per Elfmeter die 1:0-Führung erzielte. Aufseiten der Japaner sorgten der Freiburger Ritsu Doan und Takuma Asano in der letzten Viertelstunde für die beiden Treffer.

WM 2022, Gruppe E mit Deutschland: Spielplan

Nach dem Spiel gegen Japan wird es nicht unbedingt leichter für das Team von Bundestrainer Hansi Flick, am 27. November wartet im zweiten Gruppenspiel Spanien, das neben Deutschland grundsätzlich zu den Favoriten aufs Weiterkommen zählt. Am 1. Dezember wird die Gruppenphase mit einem Duell gegen Costa Rica beendet.

Datum Anpfiff Begegnung 23. November 14 Uhr Deutschland 1:2 Japan 23. November 17 Uhr Spanien vs. Costa Rica 27. November 11 Uhr Japan vs. Costa Rica 27. November 20 Uhr Spanien vs. Deutschland 01. Dezember 20 Uhr Costa Rica vs. Deutschland 01. Dezember 20 Uhr Japan vs. Spanien

WM 2022, Gruppe E mit Deutschland: Tabelle

Japan führt mit dem Sieg über Deutschland die Tabelle der Gruppe E erst einmal an, Deutschland ist Letzter. Costa Rica und Spanien bestreiten um 17 Uhr ihr Auftaktspiel.

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Japan 1 1 0 0 2:1 1 3 2 Costa Rica 0 0 0 0 0:0 0 0 2 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0 4 Deutschland 1 0 0 1 1:2 -1 0

WM 2022, Gruppe E mit Deutschland: Übertragung im TV und Livestream

Während von den insgesamt 64 WM-Spielen im deutschen Free-TV 48 zu sehen sind, werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu hundert Prozent bei einem öffentlich-rechtlichen Sender übertragen - entweder in der ARD oder im ZDF. Das Auftaktspiel gegen Japan wurde in der ARD und im kostenlosen Livestream in der sportschau.de gezeigt. Das bevorstehende Duell mit Spanien übernimmt das ZDF, das parallel dazu auch einen kostenlosen Livestream bei zdf.de anbietet. Für Costa Rica ist dann wieder die ARD der richtige Ansprechpartner.

Alle Spiele der WM hat nur MagentaTV im Repertoire. Anders als die Übertragungen in der ARD und dem ZDF sind die Übertragungen beim Anbieter der Telekom jedoch kostenpflichtig und mit einem Abonnement verbunden.

WM 2022, Gruppe E mit Deutschland: Die Rahmentermine