Frankreich: Torhüter Hugo Lloris will bei WM in Katar keine Regenbogen-Binde tragen

Als Zeichen gegen Diskriminierung planen einige Länder, dass ihre Kapitäne mit einer Regenbogen-Binde bei der WM spielen. Hugo Lloris gehört nicht dazu. Der Franzose äußerte sich während einer Pressekonferenz zu seinen Beweggründen.

Hugo Lloris, Torhüter und Kapitän von Frankreichs Nationalteam, hat erklärt, dass er bei der in Kürze beginnenden WM in Katar nicht wie andere Spielführer eine Regenbogen-Binde als Zeichen gegen Diskriminierung tragen wird.

"Wenn wir zuhause in Frankreich Fremde begrüßen, erwarten wir, dass sie sich an unsere Regeln halten und unsere Kultur respektieren. Genau dasselbe werde ich in Katar tun, so einfach ist das", sagte Lloris während einer Pressekonferenz.

Mit einer Regenbogen-Binde soll auf jegliche Form der Diskriminierung aufmerksam gemacht werden. Die sogenannte "One-Love"-Binde war zunächst eine Aktion des europäischen Fußballverbands UEFA, die nun auch bei der WM zum Einsatz kommen soll. Für Deutschland hat Manuel Neuer bereits angekündigt, diese Binde bei den Spielen in Katar tragen zu wollen.

Der 35 Jahre alte Hugo Lloris steht seit mehr als zehn Jahren bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Mit Frankreich holte er 2018 den WM-Titel in Russland, insgesamt kommt er seit seinem Debüt im Nationalteam im Jahr 2008 auf 139 Länderspiele.