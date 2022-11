Den Fernseher einschalten und im Free-TV oder kostenlosen Livestream das Spiel Kamerun vs. Serbien schauen. Das wird für alle Fußballfans heute nicht möglich sein. Warum das so ist, erklären wir Euch bei SPOX.

Beim heutigen Spiel Kamerun vs. Serbien geht es für beide Teams um den letzten Strohhalm. Ein Sieg ist Pflicht, um das Weiterkommen bei der WM 2022 in Katar noch in der eigenen Hand zu haben. Grund dafür ist, dass beide Teams ihre Auftaktpartien verloren haben. Kamerun war der Schweiz mit 0:1 unterlegen. Serbien verlor gar mit 0:2 gegen den Mitfavoriten Brasilien.

Die Partie verspricht also eine Menge Spannung. Für alle Fußballinteressierten ist dabei wichtig: Das Spiel läuft nicht im Free-TV oder kostenlosen Livestream. Warum das so ist, erklären wir von SPOX Euch hier.

WM 2022: Darum kommt Kamerun vs. Serbien heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Es gibt eine ganz einfache Erklärung für diesen Fall: Nur der Pay-TV-Sender MagentaTV hat die Rechte an allen 64 Turnierspielen erworben. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen zwar die meisten Partien live, allerdings nicht alle. Kamerun vs. Serbien ist eines davon. Welche Spiele noch Teil des exklusiven Rechtepakets von MagentaTV sind, seht Ihr hier:

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 22. November 11 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien 1:2 24. November 13 Uhr Kamerun - Schweiz 0:1 26. November 11 Uhr Tunesien - Australien 0:1 28. November 11 Uhr Kamerun - Serbien -:- 29. November 16 Uhr Niederlande - Katar oder Ecuador - Senegal* -:- 29. November 20 Uhr Iran - USA oder Wales - England* -:- 30. November 16 Uhr Tunesien - Frankreich oder Australien - Dänemark* -:- 30. November 20 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko oder Polen - Argentinien* -:- 1. Dezember 16 Uhr Kanada - Marokko oder Kroatien - Belgien* -:- 1. Dezember 20 Uhr Japan - Spanien -:- 2. Dezember 16 Uhr Südkorea - Portugal oder Ghana - Uruguay* -:- 2. Dezember 20 Uhr Kamerun - Brasilien oder Schweiz - Serbien* -:-

*Welches Spiel exklusiv bei MagentaTV läuft, steht noch nicht fest. Ebenso welche beiden Achtelfinalspiele und welches Viertelfinalspiel MagentaTV zeigen wird.

© getty Nicht vom Glück verfolgt; FC Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting konnte gegen die Schweiz kaum glänzen.

Auch im Stream könnt Ihr nur auf die kostenpflichtige Plattform der Telekom zurückgreifen. Über die MagentaTV-App seid Ihr live mit dabei.

Die Partie wird am heutigen Montag um 11.00 Uhr im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah angepfiffen. Bereits zehn Minuten vor Anpfiff meldet sich Jan Platte live vom Kommentatorenplatz.

WM 2022, Gruppenspiel: Kamerun vs. Serbien heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel bei MagentaTV zu verfolgen, sei Euch an dieser Stelle der SPOX-Liveticker ans Herz gelegt. Darüber verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels Kamerun vs. Serbien.

WM 2022, Gruppenspiel: Kamerun vs. Serbien - Die wichtigsten Infos

Begegnung : Kamerun vs. Serbien

: Kamerun vs. Serbien Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 11.00 Uhr

: 11.00 Uhr Ort : Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah (Katar)

: Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah (Katar) TV : MagentaTV

: Livestream : MagentaTV

: Liveticker: SPOX

