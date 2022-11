WM 2022: Claudio Pizarro bemängelt "Rückgang der Qualität" in Südamerika

Claudio Pizarro kritisiert bei den südamerikanischen Nationalmannschaften einen "Rückgang der Qualität" in den vergangenen Jahren. Das verriet der Peruaner im Gespräch mit SPOX und GOAL. Mit Blick auf die WM 2022 ist er dennoch optimistisch, dass die "europäische Vorherrschaft" wieder ins Gleichgewicht gebracht werden könne.

Claudio Pizarro über ...

... die WM 2022: "Sie wird natürlich anders als die anderen. Ich glaube, viele Menschen warten, um zu sehen, wie diese WM aussehen wird. Aber, ohne Zweifel und wie ich schon oft gesagt habe, beim Fußball geht es um Leidenschaft und die kann zu jeder Zeit des Jahres aufkommen. Auch wenn es Veränderungen gibt oder die Dinge nicht so laufen wie erwartet. Fußball bringt die Menschen immer zusammen und bereitet denjenigen Freude, die Fußball wirklich mögen. Ich denke, dass es für die Fans etwas Besonderes sein wird, Zeit mit Menschen aus anderen Ländern zu verbringen und das Erlebnis zu genießen, ein großartiges Spiel in einem Stadion zu sehen. Ich denke, dass jeder das Turnier genießen wird, weil es eine Weltmeisterschaft ist."

... die Chancen der südamerikanischen Teams: "Meiner Meinung nach hat es in den letzten Jahren eine europäische Vorherrschaft gegeben. Es ist offensichtlich, dass die südamerikanischen Teams einen, sagen wir mal starken Rückgang der Qualität hatten. Sie haben ihre Standards der Vergangenheit nicht gehalten. Aber ich glaube, dass die südamerikanischen oder lateinamerikanischen Mannschaften, die es immer in die späten Phasen schaffen, es auch dieses Mal wieder schaffen werden. Ich rede von Brasilien, Argentinien und auch Uruguay, denke ich. Ich glaube, letztere werden viele überraschen, weil sie ein gutes Team haben und das Land liebt auch wirklich Fußball. Hoffen wir also, dass es für sie gut läuft. Ich denke, es ist wichtig, das Gleichgewicht bei der WM wiederherzustellen."

... seine Sympathien bei der WM: "Wenn Peru sich nicht qualifiziert, ist ein Land, das ich immer unterstütze, Deutschland, weil ich eine lange Beziehung zu diesem Land habe. Leider wird Italien nicht dabei sein. Ich habe nämlich auch einen italienischen Pass. Es ist schade, aber ich werde alle meine ehemaligen Teamkollegen anfeuern. Für mich ist es wichtig, immer für sie da zu sein. Ich habe viele gute Freunde im Fußball und immer wenn ihr Land spielt, werde ich sie anfeuern."

Claudio Pizarro: "Wäre der beste Moment meiner Karriere gewesen"

... seine verpasste Teilnahme 2018: "Bei einer WM zu spielen und sie zu genießen, ist das Allerwichtigste für jeden Spieler. Es war mein Traum, seitdem ich klein war. Leider konnte ich das nie erreichen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich eine große Leistung für mein Land erbracht habe. Zur Weltmeisterschaft zu fahren, auch wenn es ohne mich war, hat mir große Freude bereitet. Aber es wäre der beste Moment meiner Karriere gewesen, bei einer WM zu spielen.

... seine Gefühle damals: "Ich habe natürlich jedes Spiel geschaut. Es war sehr schwer für mich, nicht dabei zu sein. Ich glaube, das war eine der schwersten Situationen, die ich erleben musste in meinem Leben und in meiner Karriere. Aber natürlich ist mein Herz immer dabei und feuert die Nationalmannschaft an. Es war wirklich besonders für mich, die Nationalmannschaft zu schauen, nachdem sie 36 Jahre nicht bei einer WM dabei war."

... die Stimmung in Peru 2018: "Ich glaube, es war sehr besonders, es hat Freude für das ganze Land gebracht. Die Fans waren überglücklich, dass sie es nach 36 Jahren Abwesenheit endlich zur Weltmeisterschaft geschafft haben. Es gab sehr viele Menschen, die ihr Land noch nie bei einer WM spielen sehen konnten. Also war es sehr besonders für sie, den Moment genießen zu können. Viele verdrängten die Probleme, die das Land zu dieser Zeit durchmachte, um ihre Taschen zu packen und nach Russland reisen zu können, um dort zu sein und das Team anzufeuern."