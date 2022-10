Manuel Neuer vom FC Bayern: Schulterverletzung als gutes Omen für die WM 2022?

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München weiterhin wegen einer Schulterverletzung. Wann er zurückkehrt, ist derzeit unklar. Noch soll die Teilnahme an der WM 2022 in Katar für den mehrmaligen Welttorhüter kein Problem sein. Der DFB-Kapitän durchlebt sogar eine ähnliche Situation wie 2014. Ein gutes Omen?

"Ich gehe nicht davon aus, dass die WM in Gefahr ist", sagte Julian Nagelsmann jüngst auf einer Pressekonferenz zur Verletzung von Manuel Neuer. Doch eine klare Antwort darauf, wann Neuer wieder im Tor stehen könne, gibt es derzeit nicht.

"Es ist ein Schmerzthema", sagte der Trainer des FC Bayern, der im Moment vor allem das Risiko einer noch schlimmeren Verletzung minimieren möchte: "Da kann grundsätzlich schon was passieren, wenn er zu früh einsteigt." Man müsse nun warten, bis der Heilungsverlauf ausreichend fortgeschritten sei.

Schon vor den vergangenen Weltmeisterschaften in Brasilien und Russland musste Neuer um seinen Einsatz bangen, weil er mit Verletzungen zu kämpfen hatte. 2014 war die Situation sogar sehr ähnlich.

SPOX und GOAL blicken zurück und erklären, warum seine Schulterverletzung vielleicht ein gutes Omen für den DFB ist.

© getty Manuel Neuer laboriert derzeit an einer Schulterverletzung.

Manuel Neuers Verletzung: Was ist passiert?

Grund für die aktuelle Verletzung von Neuer ist laut Nagelsmann das Top-Spiel gegen den BVB vor einigen Wochen. "Im Nachgang war das Dortmund-Spiel zu früh", erklärte der 35-Jährige: "Wir wollten unbedingt, dass er dort spielt und er selbst wollte auch spielen. Das war eine gemeinsame Entscheidung."

Bereits vor dieser Bundesliga-Partie konnte Neuer nur eingeschränkt trainieren, stand dann aber in Dortmund im Tor. Anschließend kam er nicht mehr zum Einsatz. Der 36-Jährige hatte sich im Training eine Prellung des Schultereckgelenks zugezogen.

Der kicker spekuliert, dass Neuer bereits am Samstag gegen Mainz wieder im Tor der Münchner stehen könnte. Allerdings gab es derartige Prognosen in den vergangenen Wochen häufiger. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen", betonte Nagelsmann noch vor dem 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim.

DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff rechnet allerdings ebenfalls damit, dass Neuer bis zur WM wieder fit ist und es keinen Wettlauf mit der Zeit geben wird. "Ich habe keine Rückmeldung, dass das eine langwierige Geschichte ist", sagte der Europameister von 1996 zuletzt bei einer Medienrunde auf dem Campus des DFB.

Manuel Neuer: Wie geht es jetzt weiter?

Aktuell trainiert Neuer individuell. In den vergangenen Tagen konnte er lediglich Einheiten im Kraftraum absolvieren. Laut Nagelsmann sei vor allem die Stelle ungünstig, weshalb es mal besser und mal schlechter aussah.

Auch der Bayern-Trainer äußerte aber die Hoffnung, dass Neuer schon gegen den FSV Mainz 05 zurückkehren könnte: "Ich gehe mal davon aus, dass er gegen Mainz hoffentlich wieder fit ist."

Verschiedene Medien berichteten aber, dass Neuer mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar jetzt besonders vorsichtig sei. Er wolle keine weitere Verletzung mit einem zu frühen Einsatz riskieren. Bis zum 21. Oktober musste Bundestrainer Hansi Flick eine Liste mit bis zu 55 Namen bei der FIFA einreichen. Es ist davon auszugehen, dass Neuer es dann auch zum Turnierstart am 20. November in die engere Auswahl geschafft haben wird.

Kein Müller, kein Gündogan! Das ist Eure Startelf für den WM-Auftakt © getty 1/13 Etwas weniger als zwei Monate sind es noch, bis die deutsche Nationalmannschaft ihren WM-Auftakt gegen Japan bestreiten wird. Wir haben Euch gefragt, welche Spieler dann in der Startelf stehen sollten. Das ist das Ergebnis. © getty 2/13 Tor – MANUEL NEUER: 82,4 Prozent der Voting-Stimmen | Wenig überraschend setzte sich Bayerns Nummer eins deutlich gegen seine Konkurrenten um Oliver Baumann, Kevin Trapp und Marc-André ter Stegen durch. © getty 3/13 Rechtsverteidiger – JONAS HOFMANN: 61,8 Prozent der Voting-Stimmen | Der Gladbacher setzte sich dank zuletzt starker Leistungen bei Euch gegenüber Thilo Kehrer und Benjamin Henrichs durch. © getty 4/13 Innenverteidiger – ANTONIO RÜDIGER: 64,9 Prozent der Voting-Stimmen | Mit deutlichem Abstand gewann der Real-Verteidiger die Wahl zum Innenverteidiger Nummer eins. © getty 5/13 Innenverteidiger – NIKLAS SÜLE: 30,5 Prozent der Voting-Stimmen | Hinter Rüdiger setzte sich der zuletzt oft kritisierte BVB-Mann etwas überraschend knapp vor Teamkollege Nico Schlotterbeck als zweite Wahl in der Abwehr-Zentrale durch. © getty 6/13 Linksverteidiger – DAVID RAUM: 43,0 Prozent der Voting-Stimmen | Das Rennen um die Linksverteidigerposition war deutlich enger. Der Leipziger setzte sich bei Eurer Wahl hauchdünn gegen Robin Gosens durch. © getty 7/13 Defensives Mittelfeld – JOSHUA KIMMICH: 74,9 Prozent der Voting-Stimmen | Der Bayern-Mittelfeldspieler ist auch in der DFB-Elf meist gesetzt. Wenig überraschend wollt Ihr Kimmich auch in der deutschen Zentrale sehen. © getty 8/13 Defensives Mittelfeld – LEON GORETZKA: 42,8 Prozent der Voting-Stimmen | Knapper wurde es dann wieder beim Mann neben Kimmich. Hier bekam Goretzka bei Euch den Vorzug vor Ilkay Gündogan. © getty 9/13 Rechtsaußen – SERGE GNABRY: 45,9 Prozent der Voting-Stimmen | Die rechte Offensivseite wird vom aktuell heftig kriselnden Bayern-Stürmer besetzt. Knapp setzte er sich hier gegen Teamkollege Leroy Sané durch. © getty 10/13 Linksaußen – LEROY SANÉ: 52,7 Prozent der Voting-Stimmen | Dieser darf in Eurem Team dafür auf der anderen Seite stürmen. Die deutschen Außen sind damit komplett in Bayern-Hand. © getty 11/13 Offensives Mittelfeld – JAMAL MUSIALA: 66,9 Prozent der Voting-Stimmen | Komplettiert wird die offensive Dreierreihe vom stark aufspielenden FCB-Youngster. Thomas Müller muss dafür unter anderem auf der Bank Platz nehmen. © getty 12/13 Sturm – KAI HAVERTZ: 67,1 Prozent der Voting-Stimmen | Ebenfalls überraschend deutlich setzte sich der Chelsea-Star gegenüber Konkurrent Timo Werner durch. Dass er die Position spielen kann, bewies er erst kürzlich beim Spiel gegen England. © getty 13/13 Und so könnte die Elf in der realtaktischen Formation aussehen.

Manuel Neuer: Die Krankenakte im Überblick (mehr als 10 Tage Ausfallzeit)

Saison Verletzung Ausfallzeit (Verpasste Spiele) 2022/23 Schultereckgelenksprellung mindestens 14 Tage (4) 2021/22 Knie-OP 32 Tage (6) 2021/22 Corona-Virus 14 Tage (1) 2018/19 Muskelfaserriss 35 Tage (6) 2018/19 Wadenprobleme 11 Tage (3) 2018/19 Fingerverletzung 14 Tage (3) 2017/18 Trainingsrückstand 32 Tage (8) 2017/18 Mittelfußbruch 206 Tage (37) 2017/18 Mittelfußbruch 123 Tage (9) 2016/17 Fußverletzung 11 Tage (3) 2016/17 Viruserkrankung 10 Tage (0) 2008/09 Mittelfußbruch 70 Tage (8)

Manuel Neuer: Verletzung vor der WM 2014 als gutes Omen?

Für den Champions-League-Sieger von 2013 und 2020 ist diese Situation auch nicht neu. Im Mai 2014 verletzte sich Neuer im Endspiel des DFB-Pokals - ebenfalls gegen Borussia Dortmund, ebenfalls an der Schulter. Wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in Brasilien hätte der DFB beinahe auf seinen Stammtorhüter verzichten müssen, Neuer wurde zum Sorgenkind.

Neuer zog sich damals aber nur einen kleinen Einriss am Kapselbandapparat zu. Er verpasste zwar einige Trainingstage vor dem Turnierstart, stand dann aber in jeder Minute der sieben Partien auf dem Platz. Der Rest ist Geschichte.

Neuer spielte ein herausragendes Turnier, blieb viermal ohne Gegentor und machte vor allem im Achtelfinale gegen Algerien mit waghalsigen Läufen auf sich aufmerksam. Am Ende gewann Deutschland auch dank Neuer die WM. Seine Leistung während der Weltmeisterschaft brachte ihm sogar einen dritten Platz bei der Ballon-d'Or-Wahl ein.

© getty Manuel Neuer wurde mit dem DFB-Team 2014 Weltmeister.

Manuel Neuer: Auch die WM 2018 verpasste er fast verletzt

Auch 2018 verpasste Neuer fast die Weltmeisterschaft. Damals allerdings wegen einer schweren Fußverletzung. Im September 2017 brach sich der ehemalige Schalker zum insgesamt dritten Mal den Mittelfuß und absolvierte bis zur WM in Russland kein einziges Pflichtspiel mehr. Zwischenzeitlich gab es sogar Gerüchte, dass seine Karriere auf dem Spiel stehen könnte. Beim DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (1:3) stand er dann aber erstmals wieder im Kader des FC Bayern.

Dass die Weltmeisterschaft für Deutschland anschließend mehr als enttäuschend verlief, lag zwar nicht vorrangig an Neuer, doch wie viele seiner Kollegen kam auch der Bayern-Star nicht rechtzeitig in Form.

Die DFB-Auswahl schied in der Gruppenphase aus und Neuer brauchte noch einige Monate, um wieder an seine maximale Leistungsfähigkeit heranzukommen. Aufgrund der Schwere seiner Fußverletzung ist die Situation von damals aber kaum mit der heutigen zu vergleichen. Vermutlich wird sich auch Neuer selbst lieber an die Geschehnisse von 2014 zurückerinnern.

DFB-Team bei der WM 2022 in Katar: Spielplan in Gruppe E