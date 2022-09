"Mafiöser Haufen": WM-Kritik hat neues Level erreicht

Zwei Monate vor dem Start der Fußball-WM steht die Diskussion um Gastgeber Katar auch beim DFB wieder im Mittelpunkt.

Gianni Infantino der "Chefzyniker" eines "mafiösen Haufens", der Ausrichter ein systematischer Unrechtsstaat - und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mehr denn je in der Pflicht. Zwei Monate vor dem Start der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) hat die Kritik am Ausrichter und am Weltverband FIFA noch einmal ein neues Level erreicht.

Beim WM-Menschenrechtskongress auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main wurde das Ausmaß der Entrüstung komprimiert wie nie zuvor deutlich. Prominente Vertreter aus der Politik, von Gewerkschaften, unabhängigen Organisationen sowie Fangruppierungen beschrieben am Montag ungeschönt die Lage - gleichzeitig erhöhten sie den Druck auf die FIFA um ihren Präsidenten Infantino und das Emirat.

Vor allem bei der Entschädigung für die Angehörigen von Arbeitern, die auf WM-Baustellen gestorben sind oder verletzt wurden, soll sich die FIFA endlich bewegen. Die Gewerkschaft Bau- und Holzarbeiter Internationale (BHI) verlangt vom Weltverband als "großem Profiteur der WM" die Einrichtung eines Fonds in Höhe von 440 Millionen US-Dollar.

WM-Stadien in Katar: Prunk auf Kosten von Menschenrechten © getty 1/31 Die Winter-WM 2022 beginnt am 21. November 2022 im al-Bayt-Stadion in Al Khor. Das Finale wird am 18. Dezember stattfinden. SPOX zeigt alle Stadien der Weltmeisterschaft 2022. © getty 2/31 © Google Maps 3/31 Zur besseren Verdeutlichung der Distanzen hier alle acht Stadien in Katar: Der Wüstenstaat ist etwa so groß wie Hessen. Das nördlichste Stadion ist vom südlichsten mit dem Auto 67 Kilometer entfernt. Ob das alles Sinn ergibt? Hm ... © www.sc.qa 4/31 Al-Bayt Stadium in Al Khor (Kapazität: 60.000): Das Stadiondesign soll "die Vergangenheit und Gegenwart Katars" würdigen und "gleichzeitig die Zukunft der Gemeinde im Auge" behalten. Danach wird die Arena auf 32.000 Sitze zurückgebaut. © www.sc.qa 5/31 Innen modern, von außen traditionell: Inspiriert von den Nomadenvölkern, die seit Jahrtausenden ihren Lebensunterhalt in den Wüsten Katars verdienen, umschließt eine riesige Zeltstruktur das Stadion. © getty 6/31 Das Stadium ist nach langer Bauzeit fertiggestellt. Am 21. November soll hier um 21 Uhr das Eröffnungsspiel stattfinden. Die Kosten sollen sich auf über 700 Millionen Euro belaufen haben. © qatar2022.qa 7/31 Während sich im inneren des Stadions Hotelsuiten und Logen befinden, wurde außerhalb eine künstliche "Wohlfühlatmosphäre" mit Einkaufszentrum, Kamel-Renebahn und sogar einem See geschaffen. © www.sc.qa 8/31 Al Rayyan Stadium in Al Rayyan (Kapazität: 40.000): Das alte Ahmed-Bin-Ali-Stadion wurde erweitert und umbenannt. Symbole der katarischen Kultur sowie dünenförmige Strukturen integrieren sich in die wellenförmige Fassade. © www.sc.qa 9/31 Schon 2003 stand das ursprüngliche Stadion. Abgerundet wird das Bild durch eine grüne Landschaft rund um den Stadionkomplex. © getty 10/31 Am 18. Dezember 2020 wurde das Stadion feierlich eröffnet. Hier sollen an der WM 2022 Spiele bis einschließlich einem Viertelfinale stattfinden. Nach der WM wird das Stadion auf 20.000 Plätze zurückgebaut. © getty 11/31 Das Stadion war zudem Austragungsort der Klub-WM in diesem Jahr. Die Bayern gewannen dort ihre Partie gegen Al Ahly SC. © www.sc.qa 12/31 Al Thumama Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): In der Nähe des Hamad International Airport in Doha gelegen, erhalten viele Besucher von oben einen ersten Blick auf das Stadion. © www.sc.qa 13/31 Das Design des Stadions ist inspiriert von der Gahfiya, einer traditionell gewebten Mütze, die seit Jahrhunderten in vielen arabischen Ländern von Männern getragen wird. © qatar2022.qa 14/31 Die Fertigstellung wurde im September 2021 gemeldet. Einen Fußballklub, der das Stadion nach 2022 nutzen wird, gibt es bislang noch nicht. Dafür soll die Arena 40 Prozent sparsamer im Wasserverbrauch als bisherige Stadien sein. © getty 15/31 Das Stadion wurde mit dem Endspiel des Emir of Qatar Cup 2021 zwischen dem al-Sadd Sport Club und dem al-Rayyan SC eröffnet. Al-Sadd siegte nach Elfmeterschießen. Das ist hier bei der WM nur zweimal (jeweils ein Achtel- und Viertelfinale) möglich. © www.sc.qa 16/31 Al Wakrah Stadium in Al Wakrah (Kapazität: 40.000): Die futuristische Arena (auch Al Janoub Stadium genannt) spielt auf Al Wakrahs Seefahrtsgeschichte an. © getty 17/31 Das Thema Seefahrt zieht sich auch im Stadioninneren durch: Wellen auf den Tribünen und gebogene Träger sollen an einen Schiffsrumpf erinnern. © qatar2022.qa 18/31 Das Stadion wurde bereits 2019 eingeweiht. Nach der Weltmeisterschaft wird hier al-Wakrah SC kicken. Mit "nur" knapp 600 Millionen Euro war dieser Neubau etwas billiger. © www.sc.qa 19/31 Education City Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Durch die zentrale Lage des Stadions innerhalb des Stadtteils soll es auch nach der WM ein beliebter Ort der Gemeinde bleiben. So befindet sich auch ein Golfplatz in unmittelbarer Nähe. © getty 20/31 Mindestens 20 Prozent der für das Stadionprojekt verwendeten Materialien stammen aus nachhaltigen Quellen. Da die die Seiten des Stadions das Innere effizient umschließen, soll das Kühlsystem eine ausreichende Wirkung entfalten können. © qatar2022.qa 21/31 Am 15. Juni 2020 wurde das Stadion fertiggestellt. Bereits 2019 sollte hier die Klub-WM ausgetragen werden, doch man wurde nicht rechtzeitig fertig. © qatar2022.qr 22/31 Das Stadion soll in Zukunft die Spielstätte der katarischen Fußballnationalmannschaft werden. © www.sc.qa 23/31 Khalifa International Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Dieses Stadion gab es schon, es wurde lediglich erneuert. Es gilt als Katars berühmtestes Stadion. Es steht seit 1976. © getty 24/31 Eine neue Etage hat zusätzlichen Platz für 12.000 Fans geschaffen, auch die Fassade wurde erneuert. Zudem gibt es nun eine LED-Beleuchtung und digitale Scheinwerfer im Inneren. © www.sc.qa 25/31 Lusail Iconic Stadium in Lusail (Kapazität: 86.250): Das Design basiert auf Schalen und Gefäßen, die seit Jahrhunderten im gesamten Nahen Osten verwendet werden. © www.sc.qa 26/31 Besonders stolz ist man in Katar auf das Dach. "Die aufwendige Stadionfassade wird von einem Dach aus sorgfältig ausgewählten Materialien gekrönt, das Schatten spendet und gleichzeitig genau die richtige Menge an Sonnenlicht zulässt", heißt es. © qatar2022.qa 27/31 Rund ein Jahr vor dem WM-Finale, das hier stattfinden soll, ist das Stadion noch lange nicht fertig (hier ein Foto vom Februar 2020). Nach der WM soll hier nicht mehr unbedingt Fußball gespielt werden ... © www.sc.qa 28/31 Die Spielstätte soll als gemeinnützige Einrichtung für Schulen und Geschäfte dienen. So sollen etwas ein Grossteil der Sitzplätze für verschiedene Sportprojekte eingesetzt werden. Hier ein Bild von April 2021. © www.sc.qa 29/31 Stadium 974 in Doha (Kapazität: 40.000): Es wird aus Schiffscontainern und Stahlelementen gebaut, die an den nahegelegenen Hafen und die lange Seefahrtsgeschichte von Doha erinnern. Deshalb wird es auch Doha Port Stadium genannt. © www.sc.qa 30/31 Das soll auch die Kosten der Arena senken. Nach der WM soll das Stadion wieder abgebaut werden. Alle Elemente sollen im Anschluss wiederverwendet werden können. Auf dem Gelände soll anschließend eine von Pflanzen übersäte Uferpromenade entstehen. © getty 31/31 Das erste vollständig demontierbare WM-Stadion wurde am 30. November eröffnet. Die 974 steht übrigens für die internationale Telefonvorwahlnummer von Katar.

DFB-Präsident Neuendorf: "Fifa muss eigene Grundsätze ernst nehmen"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser bei einer Reise nach Katar im Oktober die Kritikpunkte ansprechen möchte, unterstützt die Einrichtung eines solchen Fonds. "Die FIFA muss ihre eigenen Grundsätze ernst nehmen und danach leben", sagte der DFB-Chef.

Wesentlich deutlichere Worte fanden allerdings andere Kongress-Teilnehmer. Dario Minden kritisierte in seiner Rolle als 2. Vorsitzender der Fangruppierung "Unsere Kurve" die FIFA als "mafiösen Haufen" und Infantino als "Chefzyniker".

Geschäftsführer Christian Mihr von "Reporter ohne Grenzen" beschrieb Katar als "absolute, autokratische Monarchie", die durch ihre Investitionen in Sport sowie Medien die kritische Lage hinsichtlich von Presse- und Meinungsfreiheit "verschleiern" möchte. Das Land, das in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 119 (von 186) liegt, unterbinde unabhängigen Journalismus und investiere in Internet-Überwachung.

BHI-Vizepräsident Dietmar Schäfers kritisierte wie Luise Amtsberg, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, die schleppende Umsetzung von Reformen in Katar. Die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness und Generalsekretär Markus Beeko von Amnesty International Deutschland bemängelten die fehlende Verantwortung der FIFA bei der Endrunden-Vergabe.

Fanvertreter: "Schämen uns über Käuflichkeit und Ausbeutung"

Am klarsten bezog aber Minden Stellung. "Als Menschen, die den Fußball lieben, schämen wir uns über die Käuflichkeit und die Ausbeutung, die rund um das Turnier stattfinden", sagte der Fanvertreter: "Menschenrechte werden plötzlich wieder Verhandlungsmasse - nur weil der Gegenüber genug Geld hat."

Auch den DFB kritisierte Minden heftig. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum niemals ein Boykott ernsthaft erwogen wurde. Damit wurde das verheerende Signal gesendet, dass wir doch eh kommen", äußerte der Jurist.

Als Konsequenz verlangt "Unsere Kurve" vom DFB, dass er nun "Teil einer progressiven Allianz" werden müsse, damit sich die Anhänger "auf solche Fußball-Feste wieder freuen" könnten und Mindeststandards bei künftigen Turniervergaben eingehalten werden. Zudem müsse der Verband auf jegliche WM-Gewinne verzichten, um sich nicht an der Endrunde zu bereichern. Sämtliche Erlöse sollten den "Entrechteten" zur Verfügung gestellt werden.

Derart in die Defensive gedrängt, hatte Katars Botschafter in Deutschland, Abdulla Bin Mohammed bin Saud Al-Thani, alle Hände mit der Verteidigung seines Landes zu tun. Dabei betonte er, dass Katar Reformen eingeleitet habe, auf dem "richtigen Weg" sei, aber "noch Zeit" brauche.