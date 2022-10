Deutschlands Route ins Finale der WM: Wie das DFB-Team in Katar bis ins Endspiel kommt

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM 2018 in Russland will Deutschland nun Wiedergutmachung betreiben. Wir zeigen Euch die mögliche Route des DFB-Teams bis ins Endspiel der WM 2022 in Katar.

2014 Sieger, 2018 Verlierer, 2022 ? Wie weit es für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft geht, ist vollkommen offen. Befand sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick doch in einem stetigen Aufwärtstrend, verpasste die zurückliegende Länderspielpause allen Hoffnungen und Erwartungen wieder einen gehörigen Dämpfer.

Der Rückschlag gegen Ungarn soll einem erfolgreichen WM-Turnier jedoch nicht im Wege stehen, wie Flick betonte. Die schlechte Leistung insbesondere der ersten Halbzeit habe seiner Mannschaft die Augen geöffnet. Ein Wachrüttler zur rechten Zeit?

Doch gehen wir nun einmal davon aus, dass Deutschland in Katar Bestleistungen abrufen kann, wie weit würden sie dann kommen? Hier in diesem Artikel können wir darauf keine Antwort finden. Wohl aber, auf welche Länder man treffen könnte.

Kein Müller, kein Gündogan! Das ist Eure Startelf für den WM-Auftakt © getty 1/13 Etwas weniger als zwei Monate sind es noch, bis die deutsche Nationalmannschaft ihren WM-Auftakt gegen Japan bestreiten wird. Wir haben Euch gefragt, welche Spieler dann in der Startelf stehen sollten. Das ist das Ergebnis. © getty 2/13 Tor – MANUEL NEUER: 82,4 Prozent der Voting-Stimmen | Wenig überraschend setzte sich Bayerns Nummer eins deutlich gegen seine Konkurrenten um Oliver Baumann, Kevin Trapp und Marc-André ter Stegen durch. © getty 3/13 Rechtsverteidiger – JONAS HOFMANN: 61,8 Prozent der Voting-Stimmen | Der Gladbacher setzte sich dank zuletzt starker Leistungen bei Euch gegenüber Thilo Kehrer und Benjamin Henrichs durch. © getty 4/13 Innenverteidiger – ANTONIO RÜDIGER: 64,9 Prozent der Voting-Stimmen | Mit deutlichem Abstand gewann der Real-Verteidiger die Wahl zum Innenverteidiger Nummer eins. © getty 5/13 Innenverteidiger – NIKLAS SÜLE: 30,5 Prozent der Voting-Stimmen | Hinter Rüdiger setzte sich der zuletzt oft kritisierte BVB-Mann etwas überraschend knapp vor Teamkollege Nico Schlotterbeck als zweite Wahl in der Abwehr-Zentrale durch. © getty 6/13 Linksverteidiger – DAVID RAUM: 43,0 Prozent der Voting-Stimmen | Das Rennen um die Linksverteidigerposition war deutlich enger. Der Leipziger setzte sich bei Eurer Wahl hauchdünn gegen Robin Gosens durch. © getty 7/13 Defensives Mittelfeld – JOSHUA KIMMICH: 74,9 Prozent der Voting-Stimmen | Der Bayern-Mittelfeldspieler ist auch in der DFB-Elf meist gesetzt. Wenig überraschend wollt Ihr Kimmich auch in der deutschen Zentrale sehen. © getty 8/13 Defensives Mittelfeld – LEON GORETZKA: 42,8 Prozent der Voting-Stimmen | Knapper wurde es dann wieder beim Mann neben Kimmich. Hier bekam Goretzka bei Euch den Vorzug vor Ilkay Gündogan. © getty 9/13 Rechtsaußen – SERGE GNABRY: 45,9 Prozent der Voting-Stimmen | Die rechte Offensivseite wird vom aktuell heftig kriselnden Bayern-Stürmer besetzt. Knapp setzte er sich hier gegen Teamkollege Leroy Sané durch. © getty 10/13 Linksaußen – LEROY SANÉ: 52,7 Prozent der Voting-Stimmen | Dieser darf in Eurem Team dafür auf der anderen Seite stürmen. Die deutschen Außen sind damit komplett in Bayern-Hand. © getty 11/13 Offensives Mittelfeld – JAMAL MUSIALA: 66,9 Prozent der Voting-Stimmen | Komplettiert wird die offensive Dreierreihe vom stark aufspielenden FCB-Youngster. Thomas Müller muss dafür unter anderem auf der Bank Platz nehmen. © getty 12/13 Sturm – KAI HAVERTZ: 67,1 Prozent der Voting-Stimmen | Ebenfalls überraschend deutlich setzte sich der Chelsea-Star gegenüber Konkurrent Timo Werner durch. Dass er die Position spielen kann, bewies er erst kürzlich beim Spiel gegen England. © getty 13/13 Und so könnte die Elf in der realtaktischen Formation aussehen.

Deutschlands Route ins Finale der WM: Wie das DFB-Team in Katar bis ins Endspiel kommt - Die Spiele der Gruppenphase

Datum Spieltag Gegner 23. November 1 Japan 27. November 2 Spanien 01. Dezember 3 Costa Rica

Deutschlands Route ins Finale der WM: Wie das DFB-Team in Katar bis ins Achtelfinale kommt

Um das Achtelfinale zu erreichen, muss Deutschland in seiner Gruppe mindestens den zweiten Platz belegen. Die Tabellenränge drei und vier scheiden nach Beendigung der Vorrunde aus dem Spielbetrieb aus.

Deutschlands Route ins Finale der WM: Wie das DFB-Team in Katar bis ins Viertelfinale kommt

Im Viertelfinale trifft Deutschland dann in jedem Fall auf einen Gegner der Gruppe F. Dazu gehören Belgien, Marokko, Kroatien und Kanada.

Beendet das DFB-Team die Vorrunde auf dem ersten Rang, so trifft man im Achtelfinale auf den zweiten Platz von Gruppe F. Wird man dagegen nur Zweiter, bekommt man es mit dem Gruppensieger zu tun.

Deutschlands Route ins Finale der WM: Wie das DFB-Team in Katar bis ins Halbfinale kommt

Gewinnt Deutschland sein erstes K.o.-Spiel, so steht man bereits im Viertelfinale. Hier wartet jetzt der Gewinner eines Achtelfinals, welches zwischen den Gruppen G (Brasilien, Kamerun, Schweiz, Serbien) und H (Ghana, Südkorea, Portugal, Uruguay) ausgefochten wurde.

Deutschlands Route ins Finale der WM: Wie das DFB-Team in Katar bis ins Finale kommt

Hat man nun auch dieses Spiel für sich entscheiden können, so steht lediglich ein weiteres Land im Weg auf der Route ins Finale. Diese Nation wird nun mit Sicherheit Teil der anderen Turnierbaumhälfte sein, somit aus einer der Gruppen A (Ecuador, Katar, Niederlande, Senegal), B (England, Iran, USA, Wales), C (Argentinien, Mexiko, Polen, Saudi-Arabien) oder D (Australien, Dänemark, Frankreich, Tunesien) kommen.

Im Finale kann man schließlich jedem anderen Team gegenüberstehen.

Nicht nominiert und trotzdem Profiteur? Gewinner und Verlierer beim DFB © getty 1/23 0:1 gegen Ungarn, 3:3 in England: Das DFB-Team hat in den beiden letzten Spielen vor der WM-Kader-Nominierung enttäuscht, Bundestrainer Hansi Flick konnte dabei aber letzte Erkenntnisse sammeln. Wer sind die Gewinner und Verlierer der Länderspiele? © getty 2/23 GEWINNER - MARC-ANDRÉ TER STEGEN: In Abwesenheit des an Corona erkrankten Stammkeepers Manuel Neuer zeigte ter Stegen zwei starke Leistungen. An der Rangordnung im Tor wird das selbstverständlich nichts ändern. © getty 3/23 Der 30-jährige Keeper des FC Barcelona rief der deutschen Fußball-Öffentlichkeit damit aber seine Klasse in Erinnerung. Gleichzeitig positionierte sich ter Stegen im Kampf um das Neuer-Erbe - wann auch immer das geklärt werden muss. © getty 4/23 MATS HUMMELS: Obwohl er zuletzt mit guten Leistungen bei Borussia Dortmund auf sich aufmerksam machte, verzichtete Flick auf eine Nominierung von Hummels. Seit seiner Amtsübernahme stand Hummels nie im DFB-Kader. © getty 5/23 Weil die Defensive in beiden Spielen wackelig wirkte und vor allem Hummels' BVB-Kollegen Nico Schlotterbeck und Niklas Süle unsicher wirkten, käme eine WM-Nominierung des 33-Jährigen aber nicht überraschend. © getty 6/23 "Wir sind in einem regelmäßigen Austausch und besprechen immer wieder, wie wir die Lage sehen", bestätigt Hummels gegenüber der Bild Kontakt zum Bundestrainer. © getty 7/23 DAVID RAUM: Zwei schwache Leistungen und trotzdem ein Gewinner? Tatsächlich kann man das beim Linksverteidiger von RB Leipzig durchaus so beurteilen. Flick sieht Raum offenbar fix in seiner Startelf, zuletzt begann er fünfmal in Folge. © getty 8/23 Daran änderte auch die Rückkehr von Robin Gosens nichts. Er bekam nur einen Kurzeinsatz gegen England. Weil Gosens bei seinem Klub Inter Mailand nur Ersatz ist, kann er sich auch auf diesem Weg schwer für mehr empfehlen. © imago images 9/23 KAI HAVERTZ: In seiner Wahlheimat London gab der Offensivmann des FC Chelsea mit einem Doppelpack eine Bewerbung für einen WM-Stammplatz ab. Während der erste Treffer äußerst sehenswert war, handelte es sich beim zweiten um einen Abstauber. © imago images 10/23 Richtig ins Spiel kam Havertz gegen England erst in der zweiten Halbzeit, nachdem er von der Neun auf die Zehn gerutscht war. Dort ist die Konkurrenz mit Thomas Müller und Jamal Musiala aber groß - und damit zum größten Gewinner dieser Länderspiele. © imago images 11/23 JAMAL MUSIALA: Der wohl talentierteste Spieler des Teams saß gegen Ungarn erst nur auf der Bank. Gegen England stand er in der Startelf und avancierte direkt zum Mann des Spiels. Vor dem 1:0 holte er den Elfmeter heraus, vor dem 2:0 gewann er den Ball. © imago images 12/23 Ansonsten sorgte er als einziger DFB-Kicker mit Dribblings und kreativen Pässen für Überraschungsmomente. Musiala dürfte aus der WM-Startelf nicht wegzudenken sein. Egal, ob auf der Zehn oder wie in der zweiten Halbzeit in London auf rechts. © getty 13/23 Sogar sein direkter Klub- und Nationalmannschafts-Rivale Müller schwärmte von Musialas "Dribbling-Fähigkeiten" und sagte: "Die tun jeder Mannschaft gut." © getty 14/23 ALLE NICHT NOMINIERTEN STOßSTÜRMER: Die zwei einzigen echten Neuner im DFB-Kader erlebten eine enttäuschende Länderspiel-Periode. Lukas Nmecha musste schon vor dem England-Spiel verletzt abreisen, Timo Werner blieb eineinhalb Spiele lang torlos. © getty 15/23 Somit dürfen sich alle nicht nominierten Stoßstürmer Hoffnung auf eine Berufung in den WM-Kader machen. In Frage kommen dafür wohl vor allem Niclas Füllkrug, Kevin Volland, Youssoufa Moukoko und Simon Terodde. Bis auf Volland hat keiner ein A-Länderspiel © imago images 16/23 VERLIERER - NICO SCHLOTTERBECK: In Abwesenheit des gesperrten Abwehrchefs Antonio Rüdiger durfte sich Schlotterback gegen England in der Innenverteidigung an der Seite seines BVB-Kollegen Süle präsentieren. © imago images 17/23 Dabei machte er aber einen äußerst unkonzentrierten und fehlerhaften Eindruck. Tiefpunkt: sein Foul an Jude Bellingham, das zum Elfmeter und zum zwischenzeitlichen 2:3 führte. © imago images 18/23 JOSHUA KIMMICH: Neben Neuer und Rüdiger scheint Kimmich einer von drei gänzlich unumstritten gesetzten Spielern in der deutschen Nationalmannschaft zu sein, mit seinen Leistungen rechtfertigt er diese Stellung aktuell aber nicht. © imago images 19/23 In beiden Spielen agierte er zu fehlerhaft, sowohl im Pass- als auch im Stellungsspiel. Kimmich muss bei den 13 Pflichtspielen mit dem FC Bayern bis zum WM-Start dringend seine Form finden. Das gilt übrigens auch für zwei Kollegen. © imago images 20/23 SERGE GNABRY: Beim 0:1 gegen Ungarn wurde Gnabry nach einer desolaten Vorstellung zur Halbzeit ausgewechselt, in England kam er erst in der Schlussphase ins Spiel. Immerhin leitete er mit seinem Distanzschuss Havertz' 3:3 ein. © imago images 21/23 Nach einem starken Saisonstart beim FC Bayern verlor Gnabry zuletzt seinen Stammplatz und enttäuschte auch nach Einwechslungen. Von allen Nationalspielern mit WM-Startplatz-Potenzial ist er wohl der formloseste. © imago images 22/23 THOMAS MÜLLER: Genau wie Gnabry begann auch Müller gegen Ungarn, enttäuschte und musste anschließend in England weichen. Mit Havertz und Musiala duelliert er sich nun um einen Stammplatz auf der Zehn. © imago images 23/23 Beide Rivalen hinterließen in London einen guten Eindruck, sind aber durchaus flexibel einsetzbar. Musiala glänzte gegen England vor allem nach der Pause auf rechts, Havertz kann auch im Sturm spielen.

Deutschlands Route ins Finale der WM: Wie das DFB-Team in Katar bis ins Endspiel kommt - Die Rahmendaten der WM