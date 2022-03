Schweden empfängt Tschechien zum Duell den WM-Playoffs. SPOX tickert die mindestens 90 Minuten live mit.

Schweden oder Tschechien: Welche Nation prescht im Kampf um die Reise zur WM 2022 in das Halbfinale der Playoffs vor? Das Aufeinandertreffen im Liveticker.

Schweden vs. Tschechien: WM Playoffs heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Stürmer Zlatan Ibrahimovic und Spielmacher Emil Forsberg greift die schwedische Nationalmannschaft nach dem WM-Ticket. Die beiden Stars führen das Aufgebot der Skandinavier in der finalen Play-off-Runde an. Der Sieger des Duells kämpft nächsten Dienstag gegen Polen mit Stürmerstar Robert Lewandowski um das Ticket für die Winter-WM.

Vor Beginn: Schweden und Tschechien treten heute gegeneinander an und kämpfen dabei um die Teilnahme an der WM in Katar. Die Begegnung im Rahmen der Playoffs startet um 20.45 Uhr. Zur Sache geht es in der Friends Arena in Solna.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Schweden vs. Tschechien: WM Playoffs heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Olsen - Sundgren, Lindelöf, Nilsson, Augustinsson - Kulusevski, Ekdal, Olsson, Forsberg - Isak, Claesson Tschechien: Vaclik - Novak, Brabec, Zima, Coufal - Sadilek, Soucek - Pesek, Barak, Masopust - Vydra

Schweden vs. Tschechien: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigte mit Ausnahme der Spiele der als Gruppensieger für die WM 2022 qualifizierten deutschen Nationalmannschaft alle weiteren Gruppenspiele live.

Die Übertragung von Schweden vs. Tschechien bei DAZN beginnt heute wenige Minuten vor Anpfiff der Partie. Kommentiert wird diese von Guido Hüsgen. Schweden vs. Tschechien ist auch Teil der alle heutigen Playoffspiele umfassenden Konferenz. Diese zeigt DAZN ab 20.25 Uhr und über die DAZN-App.

DAZN zeigt in dieser Saison auch fast alle Spiele der Champions League und alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream. Das Monatsabo kostet 29,99 Euro pro Monat, das Jahresabo 279,99 Euro.

