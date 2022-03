WM-Playoffs: Italien spät geschockt! Europameister verpasst die WM

Der Absturz ist perfekt, Italien fällt von Europas Fußball-Thron direkt in die Bedeutungslosigkeit: Die Squadra Azzurra ist in den WM-Play-offs ebenso historisch wie blamabel gescheitert und wird nicht an der Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) teilnehmen. Der Europameister unterlag am Donnerstag Nordmazedonien 0:1 (0:0), erstmals in der Geschichte fehlt Italien damit zweimal in Folge bei einer Weltmeisterschaft.

Nordmazedonien hofft dagegen ein Jahr nach dem EM-Debüt auch auf das erste WM-Ticket. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) wartet in der Finalrunde Portugal, das sich mit 3:1 (2:0) gegen die Türkei und Nationaltrainer Stefan Kuntz durchsetzte.

Italien war gegen den Fußballzwerg in Palermo lange deutlich überlegen, tat sich aber immer schwerer, Chancen zu erspielen. Als alles auf die Verlängerung hindeutete, traf Aleksandar Trajkovski (90.+2) in der Nachspielzeit für die Gäste. Für Italien war es nur 256 Tage nach dem EM-Finale in London ein Debakel. Auch vor der Endrunde 2018 in Russland waren sie in den Play-offs gescheitert.

"Es ist schwer zu erklären, es ist so eine große Enttäuschung", sagte Abwehrspieler Giorgio Chiellini.

WM Playoffs: Die Spiele am Donnerstag