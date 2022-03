Portugal tritt in den WM-Playoffs gegen Nordmazedonien an. Wer löst das Katar-Ticket? SPOX tickert das Duell live mit.

Wer darf zur WM nach Katar? Portugal wird in der finalen Runde der Playoffs von Nordmazedonien herausgefordert. Die Partie im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Portugal vs. Nordmazedonien: WM Playoffs heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Rollen sind also erneut klar verteilt. Werden zumindest die Iberer ihrer Rolle gerecht? Anstoß ist um 20.45 Uhr, Schauplatz das Estadio Do Dragao in Porto. Dort traten die Portugiesen übrigens schon am Freitag an, sie bezwangen die Türkei im Halbfinale 3:1.

Vor Beginn: Nach der Sensation gegen Italien (1:0) darf Nordmazedonien überraschend weiter auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar hoffen. Im Finale der Playoffs geht es für den Underdog gegen Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Portugal vs. Nordmazedonien: WM Playoffs heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Portugal: Costa - Guerreiro, Fonte, Pereira, Dalot - Moutinho - Jota, Fernandes, Bernardo Silva, Otavio - Ronaldo

Nordmazedonien: Dimitrievski - Alioski, Musliu, Velkovski, Ristovski - Nikolov, Ademi - Trajkovski, Bardhi, Churlinov - Ristovski

Portugal vs. Nordmazedonien: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Mit Ausnahme der Aufgaben der deutschen Nationalmannschaft war und ist die Qualifikation zur WM 2022 hierzulande komplett live bei DAZN zu sehen. Dementsprechend überträgt der Streamingdienst auch das heutige Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Nordmazedonien. Uli Hebel kommentiert.

DAZN ist kostenpflichtig. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro, ein Jahresabo 274,99 Euro. Das Jahresabo kann man auch in Raten zahlen, dann werden monatlich 24,99 Euro fällig. Zu sehen gibt es dort auch die Champions League, die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1.

