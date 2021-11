Am letzten Tag der neunten Spielrunde in der WM-Qualifikation empfängt Zwergstaat Montenegro das Team der Niederlande. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt DAZN für 14,99/Euro abonnieren und damit das WM-Qualifikationsspiel Montenegro vs. Niederlande heute im Livestream verfolgen!

Die Qualifikation für die WM 2022 in Katar geht weiter! In Gruppe G wollen die Niederländer ihre Tabellenführung festigen, Montenegro hingegen braucht ebenfalls Punkte, wenn sie überhaupt noch eine Chance auf Platz zwei wahren wollen.

Montenegro vs. Niederlande, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Spieltag: 9. Spieltag (Gruppenphase)

9. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Samstag, 13. November

Samstag, 13. November Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Austragungsort: Gradski Stadion pod Goricom in Podgorica

Montenegro vs. Niederlande, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie man es schon aus vergangenen Spieltagen der WM-Qualifikation gewohnt war, ist auch diesmal wieder der Streamingdienst DAZN exklusiver Übertragungspartner der UEFA. Doch wie kann man jetzt das Spiel im TV und Livestream verfolgen?

Montenegro vs. Niederlande, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Livestream

Um die Partie Montenegro gegen Niederlande live sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement für DAZN. Der monatliche Preis dafür beläuft sich derzeit auf 14,99€. Günstiger wird es, wenn Ihr Euch direkt für ein ganzes Jahr bindet. In dem Fall bezahlt Ihr einmalig 149,99€ und spart somit insgesamt 29,98€ respektive zwei Monatsraten. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Der Übertragungsbeginn für die Partie wird nur wenige Minuten vor Spielbeginn um 20.45 Uhr stattfinden. Hier kommt Ihr direkt zum Stream.

Montenegro vs. Niederlande, Übertragung: WM-Qualifikation heute im TV und Fernsehen

Da DAZN sich fast ausschließlich darauf beschränkt, das eigene Angebot im Livestream via Internet zur Verfügung zu stellen, fällt die Übertragung im TV und Fernsehen in dem Fall hinten runter. Es gibt also keine Möglichkeit. das Spiel im Fernsehen, geschweige denn im Free-TV zu verfolgen.

Montenegro vs. Niederlande, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker bei SPOX

Für alle, die das Spiel nicht live sehen können, aber trotzdem hautnah dabei sein wollen, können wir hier beruhigen. Wir von SPOX bieten zu allen Spielen der WM-Qualifikation einen zusätzlichen Liveticker an. Mit Updates im Minutentakt verpasst Ihr garantiert nichts!

Hier geht's zum Liveticker: Montenegro vs. Niederlande.

Montenegro vs. Niederlande, Übertragung: WM-Qualifikation heute live - Voraussichtliche Aufstellungen

Montenegro: Sarkic - Vesovic, Vujacic, Tomasevic, Radunovic - Scekic, Kosovic, M. Jankovic - Marusic, Jovetic, Haksabanovic

Sarkic - Vesovic, Vujacic, Tomasevic, Radunovic - Scekic, Kosovic, M. Jankovic - Marusic, Jovetic, Haksabanovic Niederlande: Bijlow - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Blind - Wijnaldum, F. de Jong, Klaassen - Berghuis, Depay, Lang

Montenegro vs. Niederlande, Übertragung: WM-Qualifikation heute live - Die Tabelle in Gruppe G

Platz Land Tore Punkte 1 Niederlande 29:6 19 2 Norwegen 15:6 17 3 Türkei 19:15 15 4 Montenegro 11:11 11 5 Lettland 8:13 5 6 Gibraltar 3:34 0

Montenegro vs. Niederlande, Übertragung: WM-Qualifikation heute live - Der Spielplan am heutigen Samstag