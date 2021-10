Vor WM-Quali gegen England: Feuer im Andorra-Stadion

Einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Andorra und England ist im Estadi Nacional ein Feuer ausgebrochen. Videobilder von Sky Sport News am Freitagnachmittag zeigten Flammen und viel Rauch im Bereich der Auswechselbank sowie heraneilende Hilfskräfte.

Kurz nachdem die Mannschaften ihre Pressekonferenzen abgehalten hatten, sind offenbar Teile der örtlichen Fernsehtechnik in Flammen aufgegangen.

Das Feuer beschränkt sich augenscheinlich auf eine Seite des Spielfeldes und schien auch den Monitor am Spielfeldrand erfasst zu haben, der normalerweise für Entscheidungen des Videoschiedsrichters verwendet wird.

Ob das Spiel am Samstag (20.45 Uhr) im Stadion in Andorra la Vella gefährdet ist, war zunächst ebenso unklar wie die genaue Ursache des Feuers. England steht nach sechs Spielen mit 16 Punkten an erster Stelle der WM-Quali-Gruppe I. Andorra ist derzeit mit drei Punkten auf dem fünften Platz noch vor San Marino platziert.