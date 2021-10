Litauen vs. Schweiz: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 8. Spieltag der WM-Qualifikation begegnen sich in der Gruppe C Schlusslicht Litauen und die Schweiz. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt das DAZN-Abonnement holen und damit das WM-Qualifikationsspiel zwischen Litauen und der Schweiz im Livestream schauen!

Litauen vs. Schweiz: WM-Qualifikation - Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

In der Gruppe C der WM-Qualifikation treffen am heutigen Dienstag, den 12. Oktober, die litauische und die Schweizer Nationalmannschaft aufeinander. Als Spielstätte dient das LFF Stadionas in Litauens Hauptstadt Vilnius. Der portugiesische Schiedsrichter Tiago Bruno Lopes Martins pfeift die Begegnung pünktlich um 20.45 Uhr an.

Das Hinspiel am 2. Spieltag gewann die Nati dank eines frühen Treffers von Xherdan Shaqiri mit 1:0.

Litauen vs. Schweiz: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für fast alle Spiele der WM-Qualifikation liegen beim Streamingdienst DAZN. Lediglich die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft bietet das "Netflix des Sports" nicht an.

Wer also Litauen gegen die Schweiz heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zu DAZN. Die Übertragung der Partie geht wenige Augenblicke vor Anpfiff los.

© getty Xherdan Shaqiri traf im Hinspiel zum 1:0-Sieg für die Nati.

Nicht nur den Großteil der WM-Qualifikation könnt Ihr mit einem DAZN-Abonnement sehen. Zusätzlich werden im Livestream auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1, Primera Division, der Großteil der Champions League sowie zahlreiche nationale Pokalbewerbe angeboten.

Fußball ist jedoch bei weitem nicht das Einzige, das es bei DAZN zu sehen gibt. Die US-Sportarten (NBA, MLB, NFL), Tennis, Handball, Darts, Wintersport, MMA, Boxen, Radsport, Motorsport, Rugby und Wrestling stehen unter anderem ebenfalls abrufbereit.

Dafür benötigt Ihr jedoch ein Abonnement, das monatlich kündbar ist. Dieses kostet Euch entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr.

Litauen vs. Schweiz: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für all jene, die kein DAZN-Abo haben, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an. Mit diesem behaltet Ihr das komplette Spielgeschehen von Anfang bis Ende im Auge.

Hier geht's zum Liveticker des Länderspiels Litauen vs. Schweiz.

Präsidenten und Wandervögel: Brasiliens WM-Helden 2002 und was aus ihnen wurde © getty 1/33 2002 feierte die Selecao den bis heute letzten Triumph bei einer Weltmeisterschaft. Aus deutscher Sicht ist das Finale vor allem aufgrund des Patzers von Oliver Kahn im Gedächtnis, doch wer führte Brasilien zum Sieg? Die Helden und was aus ihnen wurde. © getty 2/33 Die Brasilianer verloren im gesamten Turnierverlauf kein Spiel, Gegner in der Gruppenphase waren die Türkei (2:1), China (4:0) und Costa Rica (5:2). Enger ging es in der K.o.-Runde zu, nach einem 2:0 gegen Belgien wartete im Viertelfinale England. © getty 3/33 Nach frühem Rückstand durch Owen sorgten Rivaldo mit dem Pausenpfiff und Ronaldinho per Freistoß für die Wende, in der Vorschlussrunde reichte ein Genistreich von Ronaldo für den Sieg - erneut ging es gegen die starke Türkei. © getty 4/33 Einer, der zwar im Finale 90 Minuten auf der Bank saß, sich aber dennoch Weltmeister nennen darf, ist Edilson, der im Halbfinale für den gesperrten Ronaldinho sogar in der Startelf stand. Er wird heute 50 Jahre alt. © getty 5/33 Bei der WM kam er 4-mal zum Einsatz und verzeichnete gar einen Assist. Seine Karriere verbrachte er abgesehen von einem Jahr bei Benfica größenteils in Brasilien. 2010 beendete er die Karriere. Seit 2019 ist er TV-Experte. Und die Final-Helden? © imago images 6/33 Tor - MARCOS (damaliges Alter: 28, damaliger Verein: Palmeiras): 7 Einsätze (630 Minuten). © getty 7/33 Die brasilianische Torhüterlegende musste im Turnierverlauf nur viermal hinter sich greifen, auf Vereinsebene blieb er seinem Heimatklub Palmeiras seine gesamte Karriere treu. Mit dem Sieg beim Confed-Cup 2005 beendete er seine Laufbahn in der Selecao. © imago images 8/33 Abwehr - ROQUE JUNIOR (damaliges Alter: 25, damaliger Verein: AC Milan): 6 Einsätze (540 Minuten). © getty 9/33 Spielte eine ganz starke WM, zwei Jahre später wechselte er nach Leverkusen. Trotz großer Veranlagung spielte er in drei Jahren nur 35-mal in der Liga, häufig war er verletzt. Auch für den MSV aktiv. Später Trainer und Sportdirektor in der Heimat. © imago images 10/33 EDMILSON (damaliges Alter: 25, damaliger Verein: Olympique Lyon): 6 Spiele (1 Tor, 540 Minuten). © imago images 11/33 Der variable Defensivspieler wurde dreimal in Folge mit Lyon französischer Meister, 2006 wichtiger Bestandteil beim CL-Sieg von Barca. Danach glücklos bei Villarreal und in Saragossa und bei weiteren Stationen in Brasilien. Heute Botschafter der Ligue 1. © imago images 12/33 LUCIO (damaliges Alter: 24, damaliger Verein: Bayer Leverkusen): 7 Spiele (630 Minuten). © getty 13/33 Der Innenverteidiger mit dem ausgeprägten Offensivdrang verbrachte acht Jahre in Deutschland bei Bayer und Bayern. 2010 gewann er gegen den FCB die Champions League, 105-mal lief er für Brasilien auf. Erst im Januar 2020 machte er mit 41 Schluss. © imago images 14/33 Mittelfeld - CAFU (damaliges Alter: 32, damaliger Verein: AS Rom): 7 Spiele (630 Minuten). © getty 15/33 Der Kapitän gewann 16 WM-Spiele, dieser Rekord wurde erst von Miroslav Klose geknackt. Nahm an vier Endrunden teil und ist brasilianischer Rekordnationalspieler. Kickte bis 2008 bei Milan, spielte dann noch zwei Monate in der achten englischen Liga. 16/33 GILBERTO SILVA (damaliges Alter: 25, damaliger Verein: Atletico Mineiro): 7 Spiele (630 Minuten). © getty 17/33 Stand jede Sekunde der WM auf dem Platz, als Teil der Invincibles ging er zwei Jahre später bei Arsenal in die Geschichte ein. Seine Zeit in Europa endete in Panathinaikos, dorthin kehrte er 2016 für wenige Monate als Sportdirektor zurück. © imago images 18/33 KLEBERSON (damaliges Alter: 23, damaliger Verein: Athletico Paranaense): 5 Spiele (307 Minuten). © getty 19/33 Nach der WM ging es für ihn zu Manchester United, wo er allerdings nach 20 Spielen verletzungsbedingt schon wieder vor die Tür gesetzt wurde. Es folgte eine Odyssee über die Türkei nach Brasilien bis in die USA, wo er 2017 seine Karriere beendete. © imago images 20/33 ROBERTO CARLOS (damaliges Alter: 29, damaliger Verein: Real Madrid): 6 Spiele (1 Tor, 540 Minuten). © getty 21/33 Bis 2007 blieb der Mann mit den Oberschenkeln aus Stahl den Königlichen erhalten, ehe er noch einmal ein neues Abenteuer bei Fenerbahce suchte. Über Russland landete er dann in Indien, wo er 2015 seine Karriere beendete. Heute Jugendtrainer bei Real. © imago images 22/33 Sturm - RIVALDO (damaliges Alter: 30, damaliger Verein: FC Barcelona): 7 Spiele (5 Tore, 612 Minuten). © getty 23/33 Seinen Distanzschuss ließ Kahn abprallen, Ronaldo staubte zum 1:0 ab. Damals bereits im Herbst seiner Karriere, spätestens nach seinem Wechsel von Barca zu Milan baute der Weltfußballer 1999 ab. Bis 2014 setzte der Weltenbummler seine Laufbahn fort. © imago images 24/33 RONALDINHO (damaliges Alter: 22, damaliger Verein: Paris Saint-Germain): 5 Spiele (2 Tore, 335 Minuten). © getty 25/33 Die Geschichte des Ausnahmekünstlers ist wohl jedem bekannt. Wurde bei Barca zur Legende und zweimal Weltfußballer. Danach rafften zu viele Partys und Verletzungen seine Karriere aber langsam dahin. Saß 2020 wegen einer Einreise mit Fake-Pässen in Haft. © imago images 26/33 RONALDO (damaliges Alter: 25 Jahre, damaliger Verein: Inter Mailand): 7 Spiele (8 Tore, 553 Minuten). © getty 27/33 Auf den Titel als Spieler des Turniers (Kahn!) musste der Torschützenkönig verzichten, dennoch war er der Sieggarant für Brasilien und traf im Endspiel doppelt. Nach der WM wechselte El Fenomeno zu Real, heute ist er Präsident von Real Valladolid. © imago images 28/33 Einwechselspieler - JUNINHO (damaliges Alter: 29, damaliger Verein: Flamengo): 5 Spiele (265 Minuten). © getty 29/33 50 Mal trug der Mittelfeldspieler der Trikot der Nationalmannschaft, im Vereinsfußball schaffte er aber nie den großen Durchbruch. Nach neun Stationen in Europa und Südamerika beendete er 2010 seine Karriere. Heute Präsident von Jugendklub Ituano. © imago images 30/33 DENILSON (damaliges Alter: 24), damaliger Verein: Betis Sevilla): 5 Spiele (115 Minuten). © getty 31/33 Der einst teuerste Spieler der Welt (1998 für 31,5 Mio. Euro zu Betis) brachte es nie über den Status des Wandervogels hinaus. Über Bordeaux ging es nach Saudi-Arabien, in die USA, heim nach Brasilien, nach Vietnam und Griechenland. Karriereende: 2010. © imago images 32/33 Trainer - LUIZ FELIPE SCOLARI (damaliges Alter: 53) © getty 33/33 Scolari ging nach dem WM-Titel 2002 auf Tournee (u.a. Nationalcoach Portugal, Chelsea). 2012 kehrte er zur Selecao zurück, um bei der Heim-WM 2014 krachend zu scheitern (DAS 1:7!). Bis heute Klubtrainer, aktuell bei Gremio.

WM-Qualifikation: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Heim Auswärts 12. Oktober Kasachstan Finnland 12. Oktober Portugal Luxemburg 12. Oktober Serbien Aserbaidschan 12. Oktober Schweden Griechenland 12. Oktober Kosovo Georgien 12. Oktober Bulgarien Nordirland 12. Oktober Litauen Schweiz 12. Oktober Ukraine Bosnien und Herzegowina 12. Oktober Dänemark Österreich 12. Oktober Israel Republik Moldau 12. Oktober Färöer Schottland 12. Oktober England Ungarn 12. Oktober Albanien Polen 12. Oktober San Marino Andorra

WM-Qualifikation: Die Gruppe C im Überblick

Die Schweiz ist aktuell auf Rang zwei und hat drei Punkte weniger als Tabellenführer Italien, hat jedoch auch ein Spiel weniger absolviert. Litauen hingegen ist bereits aus dem Rennen um ein WM-Ticket. Nach sechs Spielen stehen lediglich drei Zähler auf dem Konto der Balten.