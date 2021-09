Slowakei vs. Kroatien: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 stehen sich unter anderem die Slowakei und Kroatien gegenüber. Wie sich die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt - SPOX informiert.

Slowakei vs. Kroatien, WM-Qualifikation: Anstoßzeit, Ort

Vize-Weltmeister Kroatien wird im Rahmen der Qualifikation für die WM 2022 in Katar am heutigen Samstag, den 4. September von der Slowakei herausgefordert. Das Duell findet im Nationalen Fußballstadion in Bratislava statt, Anstoß ist dort um 20.45 Uhr.

Beide Nationen gehören der Quali-Gruppe H an, es handelt sich um den fünften Spieltag.

Slowakei vs. Kroatien: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Kann man die 90 Minuten in Deutschland live im TV und Livestream verfolgen? Im klassischen Fernsehen nicht, im Livestream dagegen schon. Abzüglich der Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden nämlich sämtliche Qualifikationsbegegnungen zur Katar-WM von DAZN ausgestrahlt - insofern zeigt der Streamingdienst auch Slowakei gegen Kroatien.

Die Übertragung beginnt pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr. DAZN kostet mittlerweile 14,99 Euro im Monatsabo und 149,99 Euro im Jahresabo. Erhöht wurden die jeweiligen Preise vor kurzem deshalb, da auf der Plattform nun ein noch breiteres Live-Programm zur Verfügung steht. So werden etwa jetzt 121 Champions-League-Spiele live übertragen, in der Bundesliga sind es 106. Hier laufen alle Freitags- und alle Sonntagsspiele bei DAZN.

Darüber hinaus bleibt der Streamingdienst auch die erste Anlaufstelle für jeden, der sich für die internationalen Top-Ligen Primera Division (Spanien), Serie A (Italien) und Ligue 1 (Frankreich) interessiert. Außerdem bekommt Ihr bei DAZN weiterhin auch US-Sport mit der NBA, der NFL, der NHL und der MLB sowie Boxen, Tennis oder Motorsport geboten.

Ein wichtiger Hinweis: Nur noch bis Ende September lässt sich der Anmeldung für Neukunden der Gratis-Probemonat wahrnehmen. Ab Oktober besteht dieses Angebot nicht mehr.

Flick vor DFB-Debüt: So erging es seinen Vorgängern beim ersten Mal © imago images / getty 1/22 Hansi Flick ist erst der zehnte Cheftrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Am 2. September wird der 57-Jährige sein Debüt in der WM-Quali gegen Liechtenstein feiern. © getty 2/22 Flick übernahm den Großteil des letzten Kaders seines Vorgängers und früheren Chefs Joachim Löw. Anlässlich seines ersten Spiels werfen wir einen Blick auf die Debüts seiner Vorgänger. © getty 3/22 JOACHIM LÖW (Bundestrainer von 2006 bis 2021): 198 Spiele - 124 S - 40 U - 34 N - 467: 200 Tore - Erfolge: Weltmeister 2014, EM-Zweiter 2008, WM-Dritter 2010. © getty 4/22 LÖWS Debüt fand am 16. August 2006 statt. Auf Schalke gewann die DFB-Auswahl ein Freundschaftsspiel gegen Schweden mit 3:0. Bernd Schneider (4.) und Miro Klose (8., 44.) erzielten die Tore. © getty 5/22 JÜRGEN KLINSMANN (Bundestrainer von 2004 bis 2006): 34 Spiele - 20 S - 8 U - 6 N - 81:43 Tore - Erfolge: WM-Dritter 2006. © imago images 6/22 KLINSMANNS Debüt fand am 18. August 2004 in Wien statt. Kevin Kuranyi erzielte alle drei Treffer zum deutschen 3:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Österreich. © imago images 7/22 RUDI VÖLLER (Teamchef von 2000 bis 2004): 53 Spiele - 29 S - 11 U - 13 N - 109:57 Tore - Erfolge: WM-Zweiter 2002. © imago images 8/22 VÖLLERS Debüt fand am 16. August 2000 in Hannover statt. Nach der noch frischen EM-Enttäuschung sorgte das fulminante 4:1 im Freundschaftsspiel gegen Spanien für Aufbruchstimmung. Die Tore schossen: Mehmet Scholl und Alexander Zickler (je 2). © getty 9/22 ERICH RIBBECK (1998 bis 2000): 24 Spiele - 10 S - 6 U - 8 N - 42:31 Tore - Erfolge: -. © imago images 10/22 RIBBECK begann seine enttäuschende Ägide mit einer 0:1-Niederlage in der EM-Quali gegen die Türkei am 10. Oktober 1998 und endete nach vielen Querelen mit der desolaten Vorstellung bei der EM 2000. © getty 11/22 BERTI VOGTS (Bundestrainer von 1990 bis 1998): 102 Spiele - 66 S - 24 U - 12 N - 206:86 Tore - Erfolge: Europameister 1996, EM-Zweiter 1992. © imago images 12/22 VOGTS’ Debüt am 29. August 1990 war ein 1:1 in einem Testspiel in Portugal, bei dem Lothar Matthäus traf. Trotz des EM-Triumphs von 1996 war Vogts (Bild: mit Manfred Binz) nie ein Liebling der Massen. Warf im September 1998 die Brocken hin. © getty 13/22 FRANZ BECKENBAUER (Teamchef von 1984 bis 1990): 66 Spiele - 34 S - 20 U - 12 N - 107:61 Tore. Erfolge: Weltmeister 1990, WM-Zweiter 1986. © imago images 14/22 BECKENBAUER debütierte mit einer 1:3-Pleite (Tor: Ditmar Jakobs) gegen Argentinien in einem Freundschaftsspiel in Düsseldorf am 12. September 1984. Der Kaiser brachte es auch ohne Lizenz zum Weltmeister-Trainer. © imago images 15/22 JUPP DERWALL (Bundestrainer von 1978 bis 1984): 67 Spiele - 44 S - 12 U - 11 N - 144:60 Tore. Erfolge: Europameister 1980, WM-Zweiter 1982. Bild: Derwall mit Torjäger Karl-Heinz Rummenigge. © imago images 16/22 DERWALL (Bild: mit Jozef Venglos) debütierte am 11. Oktober 1978 mit einem wilden 4:3 im Freundschaftsspiel in der Tschechoslowakei. Rüdiger Abramczik, Rainer Bonhof (2) und Hansi Müller trafen. Er legte 22 Spiele ohne Niederlage und den EM-Titel nach. © imago images 17/22 HELMUT SCHÖN (Bundestrainer von 1964 bis 1978): 139 Spiele - 87 S - 31 U - 21 N - 292:107 Tore. Erfolge: Europameister 1972, Weltmeister 1974, WM-Zweiter 1966, EM-Zweiter 1976. © imago images 18/22 SCHÖN begann seine Ära mit einem 1:1 im der WM-Quali in Berlin gegen Schweden am 4. November 1964. Rudolf Brunnenmeier erzielte das Tor der DFB-Elf. Alles danach ist Legende, die Schmach von Cordoba hätte man dem "Langen" gerne erspart. © imago images 19/22 SEPP HERBERGER (Reichstrainer von 1936 bis 1942 und Bundestrainer von 1950 bis 1964): 162 Spiele - 92 S - 26 U - 44 N - Tore: 423:239. Erfolge: Weltmeister 1954. © imago images 20/22 HERBERGER debütierte mit einem 2:1-Erfolg in einem Freundschaftsspiel in Spanien am 23. Februar 1936. Josef Fath aus Worms erzielte beide Tore. Herberger wurde als Architekt des “Wunders von Bern” zur Legende. © getty 21/22 OTTO NERZ (Reichstrainer von 1926 bis 1936): 75 Spiele - 44 S - 11 U - 20 N - 204:124 Tore. Erfolge: WM-Dritter 1934. Die ersten 58 Spiele (1908 bis 1926) bestritt die Nationalelf ohne Trainer. © imago images 22/22 NERZ (Bild von 1935: beobachtet die Massage seines Spielers Josef Rasselnberg) gewann beim Debüt 3:2 gegen die Niederlande am 31. Oktober 1926 durch die Tore von Ludwig Wieder und Otto Harder. Führte den deutschen Fußball in die internationale Spitze.

Slowakei vs. Kroatien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Das bevorstehende Aufeinandertreffen zwischen der Slowakei und Kroatien spielt heute auch in der Berichterstattung von SPOX eine Rolle. Unsererseits wird Euch ein Liveticker angeboten, mit dem Euch nichts Wichtiges von der Begegnung entgeht.

WM-Qualifikation: Gruppe H mit Slowakei und Kroatien

Kroatien befindet sich in der Gruppe H an der Spitze. Der Vize-Weltmeister ist punktgleich mit Russland (je sieben), weist jedoch das um einen Treffer bessere Tordifferenz auf. Gegner Slowakei ist dahinter auf Rang drei mit einem Zähler Rückstand. Insgesamt ist die Gruppe durchaus spannend, denn selbst Schlusslicht Zypern besitzt vier Punkte.