Norwegen vs. Gibraltar: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Hinrunde ist gespielt in der Gruppe G - aktuell wäre Norwegen im Rennen um das WM-Ticket ausgeschieden. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Duell zwischen Haaland und Co. und dem Zwergstaat Gibraltar live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Länder endete erwartungsgemäß in einem klaren Sieg für die Skandinavier. Schafft es Gibraltar auswärts an die ersten Punkte zu kommen?

Norwegen vs. Gibraltar: WM-Qualifikation heute live - Die Übersicht

Datum: Dienstag, 7. September

Anstoß: 20.45 Uhr

Stadion: Ullevål in Oslo

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Gruppe: G

Runde: 6. Spieltag

Norwegen vs. Gibraltar: WM-Qualifikation heute live - Die Tabelle in Gruppe G

Den Aussetzer (0:3) gegen die Türkei mal ausgenommen, spielt Norwegen bisher eine ordentliche Qualifikation. Um die Chance auf ein WM-Ticket aufrechterhalten zu können, braucht es aber zumindest Platz zwei. Das Torverhältnis könnte sich da noch als Nachteil erweisen: gerade einmal +3 kann die Mannschaft von Trainer Ståle Solbakken aufweisen, die Türkei hingegen steht bei +8, die Niederlande sogar bei +11.

Der 33.000-Einwohner-Staat Gibraltar dürfte sich realistischerweise nur wenig bis gar keine Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen. Übrigens: Erst im Mai 2016 wurde das Land von der UEFA in die Liste der Mitgliedsstaaten aufgenommen. Das aktuelle Qualifikationsturnier für die WM 2022 in Katar ist damit auch erst der vierte internationale Wettkampf, an dem die Gibraltarische Fußballnationalmannschaft teilnimmt.

Rang Team Spiele S U N Tore Punkte 1 Türkei 5 3 2 0 15:7 11 2 Niederlande 5 3 1 1 16:5 10 3 Norwegen 5 3 1 1 7:4 10 4 Montenegro 5 2 1 2 8:9 7 5 Lettland 5 1 1 3 7:10 4 6 Gibraltar 5 0 0 5 2:20 0

Norwegen vs. Gibraltar: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - die Übertragung des Länderspiels

Im Free-TV wird die Partie Norwegen vs. Gibraltar leider nicht zu sehen sein. DAZN ist der einzige Anbieter, der das Duell in Deutschland überträgt. Ab 20.45 Uhr läuft die Übertragung im Livestream.

Norwegen vs. Gibraltar: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Auch SPOX ist für Norwegen gegen Gibraltar im Einsatz. In Form eines Livetickers werdet Ihr im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus dem Ullevål-Stadion in Oslo versorgt.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Norwegen vs. Gibraltar

Wenn Ihr aber nicht auf die restlichen elf Spiele des heutigen Tages verzichten wollt, dann haben wir die Lösung: den SPOX-Konferenzticker. Hier fassen wir die gesamte Action des letzten Tags der Länderspielpause für Euch zusammen. So bleibt Ihr immer Up-to-date!

Hier geht's zum Konferenzticker des 6. Spieltags

Norwegen vs. Gibraltar: WM-Qualifikation heute live - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Norwegen: Hansen - Meling, Ajer, Strandberg, Pedersen - Berg, Thorsby - Elyounoussi, Ödegaard - Haaland, Sörloth

Hansen - Meling, Ajer, Strandberg, Pedersen - Berg, Thorsby - Elyounoussi, Ödegaard - Haaland, Sörloth Gibraltar: Coleing - Britto, Chipolina, Wiseman, Sergeant - Valarino, Torrilla, Mouelhi, Ronan - Hernandez, de Barr

