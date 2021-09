Niederlande vs. Türkei: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Qualifikation für die WM in Katar 2022 geht heute weiter. In der Gruppe G stehen sich am 6. Spieltag die niederländische und die türkische Nationalmannschaft gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Topspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Abonniert DAZN und verfolgt damit das WM-Qualifikationsspiel zwischen den Niederlanden und der Türkei im Livestream!

Sowohl die Niederländer als auch die Türken gehen mit viel Selbstvertrauen in das heutige WM-Qualifikationsspiel. Die Oranje gewann am vergangenen Samstag gegen Montenegro mit 4:0, während sich die Türkei am selben Tag mit 3:0 gegen Gibraltar durchsetzte. Der Tabellenzweite empfängt den Tabellenersten. Das Hinspiel am 1. Spieltag entschied die Türkei überraschend mit 4:2 für sich.

Niederlande vs. Türkei, WM-Qualifikation: Anpfiff, Spielort, Stadion

Nun stehen sich die beiden Nationen am heutigen Dienstag, den 7. September, im Rahmen des 6. Spieltags erneut gegenüber. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen und in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam ausgetragen.

© getty Die Türken gewannen das Hinspiel gegen die Niederlande mit 4:2.

Niederlande vs. Türkei: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Bis auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft überträgt DAZN alle WM-Qualifikationspartien live und in voller Länge. Wer also Niederlande - Türkei heute verfolgen möchte, braucht Zugang zum Streamingdienst. Die Übertragung geht wenige Augenblicke vor Anpfiff los. Marcel Seufert begleitet Euch als Kommentator durchs Spiel.

DAZN ist für alle Fußballfans ein Paradies, denn nicht nur zahlreiche Länderspiele, sondern auch den besten Vereinsfußball bietet "das Netflix des Sports" seinen Kunden an. Egal, ob Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division oder Champions League - für Unterhaltung ist auf jeden Fall gesorgt.

Fußball ist zudem nur eine von vielen Sportarten, auf die man mit einem DAZN-Abonnement Zugriff bekommt. Kunden finden bei DAZN auch zu folgenden Sportarten Livestreams: US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Handball, Darts, Rugby, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA (UFC), Wrestling und Boxen.

Das dafür benötigte Abonnement kostet pro Monat 14,99 Euro. Das Jahresabonnement ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen. Ab Oktober wird es den kostenlosen Probemonat bei DAZN nicht mehr geben.

Meiste Länderspieltore: Gibt es jemanden, der Ronaldo einholen könnte? © getty 1/22 Cristiano Ronaldo hat in der WM-Qualifikation gegen Irland seine Treffer 110 und 111 für die Nationalmannschaft Portugals erzielt. Damit hält er nun den alleinigen Tor-Weltrekord bei den Männern. SPOX zeigt die Bestenliste. © getty 2/22 Platz 20: Robert Lewandowski (Polen, 2008 bis heute) - 69 Tore in 122 Spielen. © getty 3/22 Platz 18: Piyapong Piew-on (2. v. li./Thailand, 1981 bis 1997) - 70 Tore in 100 Spielen. © getty 4/22 Platz 18: Stern John (Trinidad und Tobago, 1995 bis 2011) - 70 Tore in 115 Spielen. © getty 5/22 Platz 15: Kiatisak Senamuang (Thailand, 1993-2007) - 71 Tore in 134 Spielen. © getty 6/22 Platz 15: Kinnah Phiri (Malawi von 1974 bis 1981) - 71 Tore in 115 Spielen. © getty 7/22 Platz 15: Miroslav Klose (Deutschland, 2001 bis 2014) - 71 Tore in 137 Spielen. © imago images 8/22 Platz 14: Majed Mohammed Abdullah (Saudi Arabien, 1977-1994): 72 Tore in 117 Spielen. © getty 9/22 Platz 13: Sunil Chhetri (Indien, 2006 bis heute) - 74 Tore in 118 Spielen. © getty 10/22 Platz 10: Bashar Abdullah (Kuwait, 1996 bis 2018) - 75 Tore in 134 Spielen. © getty 11/22 Platz 10: Kunishige Kamamoto (Japan, 1964 bis 1974) - 75 Tore in 76 Spiele. © imago images 12/22 Platz 10: Sandor Kocsis (Ungarn, 1948 bis 1956) - 75 Tore in 68 Spielen. © getty 13/22 Platz 8: Lionel Messi (Argentinien, 2005 bis heute) - 76 Tore in 151 Spielen. © getty 14/22 Platz 8: Ali Mabkhout (VAE, 2009 bis heute) - 76 Tore in 92 Spielen. © getty 15/22 Platz 7: Pele (Brasilien, 1957 bis 1971) - 77 Tore in 92 Spielen. © getty 16/22 Platz 6: Hussain Said (Irak, 1976 bis 1990) - 78 Tore in 137 Spielen. © getty 17/22 Platz 5: Godfrey Chitalu* (Sambia, 1968 bis 1980) - 79 Tore in 111 Spielen. *Starb bei einem Flugzeugabsturz der sambischen Nationalmannschaft. Im Bild das Grab eines Unfallopfers. © getty 18/22 Platz 4: Ferenc Puskas (Ungarn, 1945 bis 1956) - 84 Tore in 89 Spielen. © getty 19/22 Platz 3: Mokhtar Dahari (Malaysia, 1972 bis 1985) - 89 Tore in 142 Spielen. © getty 20/22 Platz 2: Ali Daei (Iran, 1993 bis 2006) - 109 Tore in 149 Spielen. © getty 21/22 Platz 1: Cristiano Ronaldo (Portugal, 2003 bis heute) - 111 Tore in 180 Spielen. © getty 22/22 Wer könnte Ronaldo noch einholen? Bei den aktiven Torjägern sollte man Neymar (68 Tore/111 Länderspiele) und Romelo Lukaku (64/98) erwähnen. Kylian Mbappe (22) hat 17 Länderspieltore erzielt, Erling Haaland (21) acht. Sie haben also noch einiges vor.

Niederlande vs. Türkei: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abonnement? Kein Problem, denn SPOX bietet zur Partie zwischen den Niederlanden und der Türkei einen ausführlichen Liveticker an, so dass Ihr das gesamte Spielgeschehen rund um die Uhr im Auge habt.

Hier geht's zum Liveticker: Niederlande vs. Türkei.

WM-Qualifikation: Die Gruppe G im Überblick

Es ist das Spiel Erster gegen Zweiter. Die Türken führen nach der verkorksten Europameisterschaft die Gruppe G mit elf Punkten an. Gleich dahinter folgt bereits der heutige Kontrahent aus den Niederlanden. Ein Punkt trennt die beiden Nationen.