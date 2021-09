Georgien vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am vierten Spieltag der WM-Qualifikation treffen die Mannschaften von Georgien und Kosovo in der Gruppe B aufeinander. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Georgien vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live: Datum, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Datum: Donnerstag, 2. September

Anstoß: 18 Uhr

Schiedsrichter: Mykola Balakin (Ukraine)

Stadion: BatumiArena in Batumi

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Gruppe: B

Runde: 4. Spieltag

Georgien vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live: Die Tabelle in Gruppe B

Die zehn europäischen Gruppensieger qualifizieren sich jeweils direkt für die Weltmeisterschaft. In den "Playoffs" treten später noch einmal die zehn Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der Nations League gegeneinander an - von den insgesamt zwölf Teilnehmern können allerdings nur drei das WM-Ticket lösen.

Spanien und Schweden sind bislang ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, auch Griechenland steht noch ohne Niederlage da. Im heutigen Qualifikations-Auftaktsspiel treffen die beiden Kellerteams Georgien und Kosovo aufeinander.

Rang Team Spiele S U N Tore Punkte 1 Spanien 3 2 1 0 6:3 7 2 Schweden 2 2 0 0 4:0 6 3 Griechenland 2 0 2 0 2:2 2 4 Georgien 3 0 1 2 2:4 1 5 Kosovo 2 0 0 2 1:6 0

Georgien vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live: Die Übertragung

Lettland vs. Kosovo wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein.

Das Spiel wird live und exklusiv in voller Länge ab 18 Uhr von DAZN übertragen. Die Streamingplattform zeigt alle Qualifikationsspiele für die WM 2022, außer den Partien der jeweils heimischen Nationalmannschaften. In Deutschland seht Ihr also bis auf die Spiele des DFB-Teams die komplette WM-Qualifikation live auf DAZN. Das gleiche Prinzip gilt für DAZN-Kunden in Österreich und der Schweiz, wo man zwar die Spiele des DFB, aber nicht das ÖFB-Team beziehungsweise die Nati live verfolgen kann.

Georgien vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für die Leute, die unterwegs sind oder das Spiel aus anderen Gründen nicht anschauen können, gibt es eine entspannte Alternative: den SPOX-Liveticker!

Hier werdet Ihr im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus dem Daugava-Stadion in Riga versorgt. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, die gesamte Action vom Samstag im Konferenzticker zur WM-Qualifikation zu verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker Georgien vs. Kosovo

Hier geht's zum Konferenzticker zur WM-Qualifikation

Georgien vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Georgien: Loria - Chabradze, Kashia, Khocholava, Giorbelidze - Kankava, Daushvili, Kiteishvilli - Lobjanidze, Kvilitaia, Mikautadze

Kosovo: Ujkani - Hadergjonaj, Rrahmani, Vojvoda, Aliti - Voca, Berisha - Bytyqi, Halimi, Kastrati - Muriqi

