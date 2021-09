Türkei vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 treten am Abend unter anderem die Türkei und Montenegro gegeneinander an. SPOX klärt auf, wie sich die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Türkei vs. Montenegro, WM-Qualifikation: Anstoßzeit, Ort

Bleibt die türkische Nationalmannschaft in der Qualifikation zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar weiterhin ungeschlagen? Am heutigen Mittwoch, den 31. August treten die Türken zum vierten Spieltag in Istanbul gegen Montenegro an. Austragungsort ist der Vodafone Park, in dem Besiktas Istanbul seine Heimspiele austrägt. Los geht es um 20.45 Uhr.

Türkei vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Mit Ausnahme der Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft können alle Spiele der WM-Qualifikation live und in voller Länge im Stream bei DAZN verfolgt werden - somit also auch heute das Aufeinandertreffen zwischen der Türkei und Montenegro.

Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Bei DAZN wird die Partie von Flo Hauser kommentiert. Der Streamingdienst ist grundsätzlich kostenpflichtig, die Möglichkeit eines Gratis-Probemonats besteht nur noch im September. Zum Oktober fällt dieses Angebot nach fünf Jahren weg.

Der Preis für ein Monatsabonnement bei DAZN beträgt mittlerweile 14,99 Euro, für ein Jahresabo werden 149,99 Euro fällig. Der Kostenanstieg liegt daran, dass DAZN sein Live-Programm mit nun 121 Champions-League- und 106 Bundesliga-Übertragungen nochmals signifikant erhöhen konnte.

Geboten bekommt Ihr auf der Plattform nicht nur die WM-Quali, sondern etwa auf Vereinsebene im Fußball neben Bundesliga und Champions League auch die Primera Division, die Ligue 1 und die Serie A.

Türkei vs. Montenegro: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Das Duell zwischen der Türkei und Montenegro lässt sich auch bei SPOX begleiten. Hier wird Euch ein Liveticker bereitgestellt, der während des Geschehens alles Wichtige schriftlich festhält.

Die Schande von Istanbul 2005: Chronik der Ereignisse © IMAGO / Ulmer 1/22 Am Abend des 16. Novembers 2005 ereignete sich in der Türkei ein Ereignis der Fußballgeschichte, das heute nur noch als "Die Schande von Istanbul" bekannt ist. Im Kampf um den letzten verbleibenden Startplatz bei der WM 2006 in Deutschland erlebte die … © getty 2/22 … Schweiz einen unvergesslichen Abend. Nach Abpfiff rannten die Spieler der Nati vom Feld, wurden auf dem Weg dorthin von türkischen Spielern getreten, von Fans beworfen und im Kabinengang teilweise krankenhausreif geschlagen. Eine Chronik der Ereignisse © IMAGO / Sven Simon 3/22 AUSGANGSLAGE: Die Schweiz und die Türkei erreichten in ihren jeweiligen Qualifikationsgruppen für die WM 2006 nur den zweiten Platz und mussten deshalb in den Playoffs mit Hin- und Rückspiel um einen Platz für die WM spielen. © getty 4/22 HINSPIEL: Zum Auftakt der Playoffs empfingen die Schweizer die Türken im Berner Stade de Suisse. Schon vor dem Spiel ging die türkische Nationalhymne im Pfeifkonzert der Schweizer Fans unter. Die Schweizer spielten eine starke Partie und gewannen vor ... © getty 5/22 ... eigenem Publikum mit 2:0 (1:0) durch Treffer von Philippe Senderos (41.) und Valon Behrami (86.). Während des Spiels provozierte der Schweizer Ludovic Magnin die türkische Bank, als er einen Schuss mit voller Wucht auf die Trainer antäuschte. © getty 6/22 Nach dem Spiel beklagte sich der türkische Nationaltrainer Fatih Terim über unfaire Medien, schlechte Trainingsbedingungen und die Pfiffe aus dem Publikum. Außerdem habe der Gegner eigens türkische Schimpfwörter gelernt. © getty 7/22 VOR DEM RÜCKSPIEL: Zwei Tage nach dem Hinspielsieg kamen die Schweizer am Flughafen in Istanbul an. Bereits auf dem Rollfeld begegneten ihnen einige türkische Fans mit Transparenten wie "Ich f***e ihre Mutter" oder "Hurrenson Frei". © getty 8/22 Anderthalb Stunden wurden die Schweizer bei der Passkontrolle aufgehalten, die Türken mussten bei Ihrer Reise in die Schweiz nicht länger als fünf Minuten warten. Zusätzlich mussten die Schweizer eine Stunde am Rollband warten - das Gepäck kam nicht. © getty 9/22 Auf dem Weg ins Hotel wurde der Schweizer Bus mit Eiern, Tomaten und Steinen beworfen, das Training am Abend wurde abgesagt. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Stürmer Alex Frei. Während der schweizerischen Nationalhymne ertönte ein Pfeifkonzert. © getty 10/22 RÜCKSPIEL: Bereits in der ersten Minute des Rückspiels verwandelte Alex Frei einen Handelfmeter für die Schweiz, in der Folge übernahmen die Türken jedoch das Spiel und führten in der 52. Minute mit 3:1 - aufgrund der Auswärtstorregel fehlte ein Treffer. © getty 11/22 VfB-Stürmer Marco Streller ließ die türkischen WM-Träume schließlich in der 84. Minute platzen, als er einen Abwehrfehler eiskalt ausnutzte. Tuncay Sanli verkürzte eine Minute vor Schluss noch einmal, doch die Nati rettete den Sieg über die Zeit. © getty 12/22 AUFSTELLUNGEN: Auf türkischer Seite stand mit Hamit Altintop (FC Schalke 04) auch ein Spieler aus der Bundesliga in der Startelf. © getty 13/22 Auf der Gegenseite standen gleich vier Bundesliga-Spieler in der Startelf: Philipp Degen (Borussia Dortmund), Christoph Spycher (Eintracht Frankfurt), Raphael Wicky (Hamburger SV) und Tranquillo Barnetta (Bayer 04 Leverkusen). © IMAGO / Ulmer 14/22 NACH ABPFIFF: Die skandalösen Szenen, welche im Nachhinein für großes Aufsehen sorgten, begannen erst nach Abpfiff des Spiels. Wenige Sekunden nach Spielende rannten die Schweizer in die Kabine und wurden von türkischen Spielern und Betreuern verfolgt. © getty 15/22 Bereits am Eingang des Spielertunnels flogen Gegenstände von der Tribüne, türkische Spieler packten die Schweizer am Kragen und Verteidiger Grichting kassierte einen Tritt in den Unterleib, woraufhin er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. © IMAGO / Ulmer 16/22 Benjamin Huggel rächte seinen Teamkollegen und griff ins Handgemenge ein. "Sie haben auf uns eingeprügelt", sagte Raphael Wicky später. Nati-Coach Kuhn sprach von "Verfolgung bis in die Kabine." © IMAGO / TriAss 17/22 Die Prügeleien gingen im Spielertunnel weiter, Philipp Degen flüchtete aus einem ARD-Interview, um seinen Teamkameraden beiseite zu stehen. Der ARD-Kameramann wurde ebenfalls attackiert. © IMAGO / Picture Point 18/22 "Uns wurde unmissverständlich mitgeteilt, dass wir nicht nochmal versuchen sollten, das Geschehen zu filmen", sagte ARD-Reporter Nick Golüke später. "Für den Fall wurden uns Schläge angedroht", erklärte er weiter. © getty 19/22 Erst zwei Stunden später konnten die Schweizer ihre WM-Quali im Hotel feiern. Die Gazetten beschrieben die Geschehnisse später als "Schande von Istanbul". FIFA-Präsident Sepp Blatter sagte daraufhin: "Wir werden handeln und hart durchgreifen." © getty 20/22 STRAFEN: Der türkische Fußballverband wurde daraufhin zu einer Geldstrafe von 220.000 Franken verurteilt und musste die Verfahrenskosten tragen. Zudem mussten die nächsten sechs Heimspiele auf neutralem Boden ausgetragen werden. © getty 21/22 Die türkischen Spieler Emre und Alpay wurden zu Geldstrafen in Höhe von 16.000 Franken und sechs Spielen Sperre verurteilt. Serkan Balci musste 5.500 Franken zahlen und zwei Pflichtspiele zusehen. Assistenz-Coach Özdilek wurde für zwölf Monate gesperrt. © getty 22/22 Doch auch der Schweizer Benjamin Huggel (r.) wurde neben Physiotherapeut Meyer für sechs Spiele gesperrt und musste 15.500 Euro Strafe zahlen. Er verpasste dadurch die WM 2006 in Deutschland.

WM-Qualifikation: Gruppe G mit Türkei und Montenegro

Die Türkei ist nach bis dato drei Spieltagen Spitzenreiter in der Quali-Gruppe G - einen Punkt vor den Niederlanden und dem heutigen Kontrahenten Montenegro. Hinter diesem Trio befinden sich Norwegen, Lettland und Gibraltar.