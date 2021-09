Norwegen vs. Niederlande: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute spielt Norwegen gegen die Niederlande in der WM-Qualifikation. Hier zeigen wir Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Norwegen vs. Niederlande: WM-Qualifikation heute live mit dem kostenlosen Probemonat auf DAZN sehen!

Norwegen vs. Niederlande - WM-Qualifikation: Datum, Zeit, Ort, Infos

Norwegen vs. Niederlande findet am heutigen Mittwoch (1. September) um 20.45 Uhr im Ullevaal-Stadion in der norwegischen Hauptstadt Oslo statt.

Nach den ersten drei Spieltagen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 sind weder Niederlande noch Norwegen auf dem ersten Platz der Gruppe G, dort steht die Türkei. Nur die Sieger der 10 Gruppen qualifizieren sich direkt, alle zweiten Teams müssen in die Playoff-Runde, in denen sich von insgesamt zwölf Teams nur drei weitere Mannschaften für die WM qualifizieren können.

© getty Erling Haaland vom BVB ist der Star der norwegischen Nationalmannschaft.

Norwegen vs. Niederlande - WM-Qualifikation: Die Tabelle in Gruppe G

Beide Teams haben jeweils zwei Siege eingefahren und eine Niederlage eingesteckt.

Platz Team Spiele S U N Tore Punkte 1 Türkei 3 2 1 0 10:5 7 2 Niederlande 3 2 0 1 11:4 6 3 Montenegro 3 2 0 1 6:3 6 4 Norwegen 3 2 0 1 4:3 6 5 Lettland 3 0 1 2 4:7 1 6 Gibraltar 3 0 0 3 1:14 0

Norwegen vs. Niederlande - WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das Duell ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge ab 20.45 Uhr mit Kommentator Matthias Naebers. Der Streamingdienst zeigt neben allen WM-Qualifikationsspielen ohne deutsche Beteiligung auch vier der fünf europäischen Topligen sowie einen Großteil der Champions League, weitere Pokalwettbewerbe und Ligen aus Europa und der ganzen Welt.

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet das monatlich kündbare Abonnement 14,99 Euro, das Jahresabo ist bei 149,99 Euro für zwölf Monate vergleichsweise günstiger.

Norwegen vs. Niederlande - WM-Qualifikation heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, bieten euch die SPOX-Liveticker die perfekte Alternative! Dort könnt Ihr euch sogar zwischen dem Einzelspiel Norwegen vs. Niederlande und dem Konferenzticker der WM-Qualifikation am Mittwoch entscheiden.

Hier entlang zum Liveticker Norwegen vs. Niederlande!

Und hier zum Konferenzticker der WM-Qualifikation am Mittwoch.

Norwegen vs. Niederlande - WM-Qualifikation: Die Topspiele am 4. Spieltag

Norwegen vs. Niederlande gehört mit Schweden vs. Spanien und Ungarn vs. England zu den Topspielen der WM Qualifikation am 4. Spieltag.